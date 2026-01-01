Nintendo Switch 2
The Duskbloods reste timide et organisera un test réseau fermé cet été
Par babidu - Il y a 3 heures
Nintendo et FromSoftware ont profité du Nintendo Direct pour rappeler que The Duskbloods arrivera cette année en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ce nouveau jeu d’action multijoueur permettra d’incarner un Hémalige, seul face à sept autres joueurs ou aux côtés de certains d’entre eux, avec des armes et capacités propres à chaque style de combat.
Le jeu reposera notamment sur l’utilisation du sang, qui permettra de développer de nouveaux pouvoirs et de transformer progressivement son personnage dans la quête du sang primordial.
La principale nouvelle information concerne surtout l’organisation d’un test réseau fermé, prévu cet été. Nintendo devrait communiquer prochainement les modalités de participation.