The Duskbloods reste timide et organisera un test réseau fermé cet été

Nintendo et FromSoftware ont profité du Nintendo Direct pour rappeler que The Duskbloods arrivera cette année en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ce nouveau jeu d’action multijoueur permettra d’incarner un Hémalige, seul face à sept autres joueurs ou aux côtés de certains d’entre eux, avec des armes et capacités propres à chaque style de combat.

Le jeu reposera notamment sur l’utilisation du sang, qui permettra de développer de nouveaux pouvoirs et de transformer progressivement son personnage dans la quête du sang primordial.