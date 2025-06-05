The Duskbloods: l'exclusivité FromSoftware pour la Nintendo Switch 2 en approche ?

The Duskbloods est une des exclusivités attendues cette année sur Nintendo SWITCH 2. Développé spécialement par le stuidio FromSoftware, à qui l'on doit notamment Dark Souls et ELDEN RING, The Duskbloods reste cependant pour le moment azssez mystérieux.

Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agira d'un jeu orienté multijoueurs en ligne se déroulant dans un univers sombre et fantastique...

Mais il se pourrait que le jeu débarque plus tôt qu'on ne le pense. En effet, le jeu a fait son apparition sur l'eShop australien de la console et des publicités sur le jeu ont été repérées sur le web. Par ailleurs, un site finlandais annonce la sortie du titre le 27 mars prochain.

Alors, Nintendo va-t-il bientôt nous présenté plus longuement The Duskbloods et nous annoncer dans la foulmée sa sortie ? Encore un peu de patience...

