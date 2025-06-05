Rumeur

The Duskbloods: l'exclusivité FromSoftware pour la Nintendo Switch 2 en approche ?

Par rifraff - Il y a 8 heures

The Duskbloods est une des exclusivités attendues cette année sur Nintendo SWITCH 2. Développé spécialement par le stuidio FromSoftware, à qui l'on doit notamment  Dark Souls et ELDEN RINGThe Duskbloods reste cependant pour le moment azssez mystérieux.

Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agira d'un jeu orienté multijoueurs en ligne se déroulant dans un univers sombre et fantastique...

Mais il se pourrait que le jeu débarque plus tôt qu'on ne le pense. En effet, le jeu a fait son apparition sur l'eShop australien de la console et des publicités sur le jeu ont été repérées sur le web. Par ailleurs, un site finlandais annonce la sortie du titre le 27 mars prochain.

Alors, Nintendo va-t-il bientôt nous présenté plus longuement The Duskbloods et nous annoncer dans la foulmée sa sortie ? Encore un peu de patience...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. 

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Et toujours :

Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
The Duskbloods
Nintendo
From Software

  • décembre 2026
  • Inconnue
  • Inconnue

