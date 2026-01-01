Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Onimusha: Way of the Sword et Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition rejoignent le catalogue de la Nintendo Switch 2

CAPCOM n'était pas en reste aujourd'hui encore concernant les sorties sur consoles Nintendo. Ce jour, ce ne sont pas moins de 3 nouveaux titres qui viennent de confirmer leur arrivée sur Nintendo Switch 2 dans les prochains mois :

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen - 9 Octobre 2026

- Onimusha: Way of the Sword - 25 Septembre 2026

- Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition - 23 Juin 2026

Nous vous laissons ci-dessous un récapitulatif des 3 titres à venir sur la console hybride de Nintendo, accompagné de leur trailer respectifs.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen enrichit l’univers fantastique dynamique et les vastes aventures de Dragon’s Dogma 2 avec de nouvelles histoires inoubliables et des rencontres palpitantes, tout en proposant pour la première fois ce jeu d’action haletant sur Nintendo Switch 2. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 9 octobre 2026. L'extension Dark Arisen sera également disponible séparément en tant que contenu téléchargeable pour le jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Onimusha: Way of the Sword, un tout nouvel opus de la série de jeux d'action et de combat au sabre japonais, sortira sur Nintendo Switch 2 le 25 septembre, en même temps que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Xbox Store, Steam, l'Epic Games Store et le Windows Store. Les joueurs peuvent également se plonger encore davantage dans l'action grâce à des commandes par mouvements exclusives sur Nintendo Switch 2. Cette option de contrôle utilise les manettes Joy-Con 2, offrant un moyen intuitif de profiter des combats à l'épée palpitants du jeu et d'effectuer d'autres actions en jeu, comme viser avec l'arc. Onimusha: Way of the Sword est le tout premier nouvel opus de la saga Onimusha depuis plus de 20 ans. Cette aventure ancrée dans la Dark Fantasy suit l'histoire de Miyamoto Musashi, un jeune samouraï dont la légende est gravée dans l'histoire du Japon, dans son combat contre les monstrueux Genma qui envahissent Kyoto à l'époque Edo. Armés du gantelet mystique Oni, les joueurs exerceront un pouvoir dépassant les limites humaines pour vaincre les créatures des enfers dans des combats captivants alliant profondeur et intensité.

Le jeu maintes fois primé Devil May Cry™ 5 débarque sur Nintendo Switch 2 dans l'édition riche en fonctionnalités « Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition », dont les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes ! Les joueurs pourront y incarner Nero, Dante, V ou Vergil dans des combats endiablés et se frayer un chemin à travers des adversaires infernaux en utilisant des styles de combat uniques, des armes et des mouvements stylés. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition comprend le DLC permettant de jouer avec le personnage de Vergil, ainsi qu'un contenu bonus complet comprenant des couleurs de costumes, des provocations et des musiques de combat dont les joueurs pourront profiter à tout moment et en tout lieu, avec une fluidité de 60 images par seconde, aussi bien en mode TV qu'en mode portable.

La version numérique de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition sera disponible dès le 23 juin 2026. Les joueurs qui précommanderont ou achèteront la version numérique de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition avant le 7 juillet 2026 pourront bénéficier d'une réduction. La version physique sera disponible en précommande et/ou à l'achat chez certains revendeurs et sortira le 28 août 2026. La disponibilité dans chaque région peut être vérifiée auprès des différents revendeurs locaux.