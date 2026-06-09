Splatoon Raiders donne de ses nouvelles et annonce son Nintendo Direct dédié

Nintendo vient de donner de nouvelles informations sur Splatoon Raiders, la prochaine aventure solo de la série attendue sur Nintendo Switch 2. Les joueurs partiront explorer le mystérieux archipel Spirhalite aux côtés des Tridenfer, avec la possibilité de personnaliser leur apparence, d’utiliser différentes armes et gadgets améliorables, et d’affronter les Salmonoïdes au fil des expéditions.

Nintendo accompagnera aussi la sortie du jeu avec plusieurs rendez-vous, notamment des bandes dessinées officielles qui seront publiées chaque jour sur l’application Nintendo Today! à partir du 23 juin , tandis qu’un festival spécial lié à Splatoon Raiders se tiendra dans Splatoon 3 du 11 juillet à 02h00 au 13 juillet à 02h00 .

Enfin, un Splatoon Raiders Direct sera diffusé le 30 juin prochain pour présenter plus en détail cette nouvelle aventure. Des Joy-Con 2 aux couleurs des Tridenfer seront également disponibles à la sortie du jeu, toujours prévue le 23 juillet sur Nintendo Switch 2.