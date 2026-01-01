N'oubliez pas le Splatoon Raiders Direct ce 30 juin

Si le début du mois de juillet sera surtout marqué par la sortie de Rhythm Paradise Groove, ce serait presque oublier une exclusivité Nintendo Switch 2 bien décidée à se faire une place de choix sur la nouvelle console hybride de Nintendo. Attendu pour le 23 juillet 2026 , Splatoon Raiders se présente comme la première aventure de la licence pensée en premier lieu en solo. Pour en apprendre davantage sur le jeu, Nintendo vous invite à vous connecter l e mardi 30 juin à 16h heure de Paris pour assister au Splatoon Raiders Direct, qui diffusera environ 15 minutes d’informations inédites sur la nouvelle aventure de Splatoon. Par ailleurs, une bande dessinée préquelle de Splatoon Raiders, Les mésaventures insulaires des Tridenfer, sera désormais publiée quotidiennement jusqu’au 22 juillet sur l’application Nintendo Today! pour smartphones et tablettes.