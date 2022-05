Nintendo Master - Résumé des tests parus en mai 2022

Bonjour à toutes et à tous, le site étant actuellement en travaux, une de nos premières demande consiste en l'ajout d'un classement de nos tests pas date de sortie, afin qu'ils ne tombent plus dans l'oubli une fois sorti du carousel. En attendant cette modification, nous allons remettre en place le récapitulatif des différents tests parus dans nos colonnes pour que vous puissiez (re)découvrir les jeux qui nous ont marqué en bien ou en mal ces dernières semaines.

Comme d'habitude, j'adresse un grand remerciement à notre équipe de testeurs, et bien sûr à vous, chers lecteurs, qui êtes présents pour les lire, mais aussi échanger vos opinions concernant nos conclusions. Et pour nous aider à nous développer, n'hésitez pas à partager nos tests via les différents réseaux sociaux.

C'est parti donc pour le récapitulatif des 22 (!) tests du mois de mai 2022 !

Touken Ranbu Warriors - Rédigé par Lotario

Let's Get Fit - Rédigé par ArwennaVampyr

Gibbon : Beyond The Trees - Rédigé par babidu

Kao the Kangaroo - Rédigé par ggvanrom

Source of Madness - Rédigé par C-Ptique

MotoGP 22 - Rédigé par Lotario

Time on Frog Island - Rédigé par Miki-Daisuki

Cotton Fantasy - Rédigé par Thatgunman

Watcher Chronicles - Rédigé par C-Ptique

Zombie Army 4 : Dead War - Rédigé par rifraff

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - Rédigé par babidu

The Sorrowvirus - A Faceless Short Story - Rédigé par C-Ptique

Research and Destroy - Rédigé par Lotario

Seven Pirates H - Rédigé par ggvanrom

Get Packed : Couch Chaos - Rédigé par Lotario

Prinny Presents NIS Classics Volume 2 - Rédigé par ggvanrom

STAR WARS: The Force Unleashed - Rédigé par ArwennaVampyr

Eiyuden Chronicle: Rising - Rédigé par Thatgunman

Marble Maid - Rédigé par Thatgunman

Dice Legacy: Corrupted Fates (DLC) - Rédigé par babidu

Arise: A Simple Story - Definitive Edition - Rédigé par babidu

