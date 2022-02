Zelda Breath of The Wild : pulvérisez un Lynel à coups de pierre !

Si comme votre serviteur, vous avez tendance à filer en douce dès que vous apercevez un Lynel dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild, vous allez halluciner en découvrant cette vidéo qui vous montre une technique, à priori, simple pour en venir à bout. Il suffit juste de transporter un gros rocher de fer tout près du Lynel en utilisant le module Polaris. Après ça, il suffit de frapper, frapper et frapper encore la tronche du monstre et avec le bon timing, on n'en parle plus. La technique n'est à vrai dire pas vraiment nouvelle puisque depuis le lancement du jeu, les joueurs utilise Polaris pour balancer toute sorte d'objet sur l'infâme créature, comme une bibliothèque par exemple... Quoiqu'il en soit, grâce aux vidéos ci-dessous, vous pouvez voir la technique en action et pourquoi pas essayer de la reproduire. N'hésitez d'ailleurs pas à partager vos expériences en commentaires.

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu, on espère qu'elle sortira cette année . Pour tout savoir sur Zelda BOTW 2, voir notre article spécial.