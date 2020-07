Le ranch Lon Lon d'Ocarina of Time recréé dans Zelda Breath of The Wild

Souvenez-vous, lors de la sortie de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, des joueurs observateurs avaient cru reconnaître dans les plaines ravagées d'Hyrule, un des lieux emblématiques de Zelda : Ocarina of Time : le ranch Lon Lon. Alors certes, le ranch n'était plus qu'un champ de ruines mais avec un peu d'imagination, on reconnaissait l'entrée du ranch, l’enclos d'Epona et on pouvait presque entendre Malon fredonner sa célèbre chanson...

Trois ans plus tard, grâce à Waikuteru, un fan de Zelda et un moddeur très actif, plus besoin de faire marcher son imagination car le ranch Lon Lon a été entièrement et patiemment reconstruit dans The Legend Of Zelda: Breath of the Wild ! Une renaissance saisissante qui nous replonge instantanément dans le hit de la N64 et devrait faire resurgir de vieux souvenirs pour tous les gamers (qui se respectent) ayant joué à Ocarina of Time.

Retrouvez cet exploit ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. En prime, retrouvez aussi une vidéo de 2017 montrant les ruines du ranch dans The Legend Of Zelda: Breath of the Wild.