Quand Wallace et Gromit rencontrent Zelda, cela donne une super parodie de fan !

Si vous attendez avec impatience la sortie du film The Legend of ZELDA mais aussi d'en apprendre plus sur la collaboration entre Pokémon et les studios Aardman, on a une petit film sympathique à vous montrer pour patienter.

Publié sur la chaîne YouTube ultratom07, ce petit film réalisé par un fan mélange avec talent les héros de Wallace et Gromit (qu'on ne présente plus) avec la fameuse Legend de Nintendo.

On vous dirait bien que le résultat se passe de commentaires mais comme d'habitude, on vous incite fortement à en faire et à nous dire ce que vous en pensez.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 30 avril 2027 . Quant à la collaboration Aardman X Pokémon,on devrait la découvrir en 2027 sans plus de précisions pour le moment.

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