Pokémon x AARDMAN : quand les Pokémon rencontrent les créateurs de Wallace et Gromit - Tous les détails

Alors que l'on attend avec impatience de pouvoir jouer à Légendes Pokémon : Z-A, prévu l'année prochaine sur Nintendo Switch, on apprend l'existence d'une surprenante collaboration entre les Pokémon et les studios AARDMAN !

Pour mémoire, AARDMAN Studios est un studio d’animation britannique spécialisé dans les films en stop-motion à qui l'on doit notamment Chicken Run, Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou, Souris City et Shaun le mouton, le film. C'est un studio culte et prestigieux qui, à première vue, semble bien loin de l'univers des Pokémon. Mais c'est sans doute là que réside le coup de génie du projet...

Pour le moment, cependant, on ne sait pas quelle forme va prendre cette collaboration; si AARDMAN va réaliser des programmes courts, une série télé ou un film pour le cinéma avec des Pokémon en pâte à modeler. Mais il faut reconnaître qu'on est plutôt emballé par cette collaboration, et c'est dans tous les cas une très bonne nouvelle pour la licence.

Il faudra néanmoins s'armer de patience avant de pouvoir découvrir le résultat des efforts d'AARDMAN Studios puisqu'ils ne seront dévoilés qu'en 2027. D'ici là, plus d'infos auront été partagées sur le projet.

En attendant, pour en savoir plus, retrouvez le communiqué de presse officiel :

Une incroyable collaboration entre Pokémon et Aardman arrive en 2027 !

Le 11 décembre 2024. Londres, Royaume-Uni.

Aujourd’hui, The Pokémon Company International et le studio indépendant aux multiples récompenses, Aardman, ont annoncé un incroyable projet commun pour 2027. Aardman apportera son style unique de narration à l’univers Pokémon dans de toutes nouvelles aventures.



Taito Okiura, vice-président du marketing et des médias pour The Pokémon Company International, a commenté : « C’est une collaboration rêvée pour Pokémon. Les membres du studio Aardman maîtrisent leur art à la perfection, et nous avons été éblouis par leur talent et leur créativité. Le projet sur lequel nous avons travaillé ravira les fans Pokémon du monde entier.



Sean Clarke, Directeur général d’Aardman, a ajouté : « C’est un grand honneur de travailler avec The Pokémon Company International. C’est un véritable privilège de donner vie aux personnages et au monde de Pokémon d’une toute nouvelle façon. Combiner Pokémon, la marque de divertissement la plus importante du monde, à notre amour du métier, de la création de personnages et de la narration humoristique est incroyablement exaltant. Aardman et TPCi ont à cœur de préserver leur héritage et ont le même souci du détail. Nous plaçons nos fans et nos publics au centre de nos projets, cette vision nous guide dans notre création de nouvelles histoires touchantes pour le public du monde entier. »



Plus d’informations sur cette collaboration seront disponibles prochainement.