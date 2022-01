Zelda 64 : premier coup d'œil sur un autre portage PC en natif

Il y a quelques jours , on vous a présenté un projet de fans (se faisant appeler Harbour Master) visant à réaliser un portage PC de The Legend of Zelda : Ocarina of Time en rétro-ingénierie. C'est à dire que les développeurs sont repartis de zéro sans utiliser les ressources du jeu mais en les analysant pour en retrouver le processus de création. Une technique permettant de refaire le jeu de A à Z mais aussi et surtout de "l'améliorer" en apportant par exemple de nouvelles options et de nouvelles compatibilités (écran large, 60fps,mods, etc.) Pour plus de détails voir notre news précédente.

Mais voilà qu'un autre port PC du Zelda de la N64 se rappelle à notre bon souvenir ! Cette fois-ci il est l'œuvre d'une équipe de deux personnes par une petite équipe de deux personnes menée par un certain Zel. le projet sera déjà "presque entièrement jouable". Pour en avoir une idée plus précise, retrouvez la description du portage et même des images grâce à une vidéo de gameplay.

Il s'agit d'un port natif d'Ocarina of Time sur PC, avec prise en charge de l'écran large et de la mise à l'échelle. Bientôt, de nombreuses autres fonctionnalités seront ajoutées, telles que 60 images par seconde. Toutes ces images sont 100% réelles et le projet est presque entièrement jouable. Bien qu'il y ait sont des problèmes mineurs dans cette toute première séquence de gameplay, ils seront bientôt résolus

Evidemment, faut-il le rappeler, ces deux portages n'ont rien d'officiel et on peut s'attendre à ce que Nintendo s'y intéresse tôt ou tard. mais quant on voit ce que des fans arrivent à faire, on se dit que Nintendo serait bien inspiré de... s'en inspirer. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

