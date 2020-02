Nouveau record pour le speedrun de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Any%

Le speedrun est une pratique assez répandue dans le monde du jeu vidéo dont le but consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Depuis sa sortie, il y a de cela plus de 20 ans, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est l'un des jeux les plus populaires en speedrun. Récemment, un nouveau record a été établi dans la catégorie any% par l'américain Lozoots, qui a réussi une performance de 9min 56sec 950ms (voir ci-dessous). C'est près de 20 secondes de moins que le précédent record, ce qui est colossal.

En analysant le tableau des records des speedrun de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans la catégorie any%, on peut constater que le record mondial a été plusieurs fois battu depuis quelques semaines. Cela est certainement dû à la découverte d'une nouvelle technique liée à la gestion de données en jeu. Malgré cette récente performance, il semblerait que ce joueur ne soit pas le seul à vouloir battre le record mondial, attendons-nous alors à de prochains exploits d'ici peu.

