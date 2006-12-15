The Legend of Zelda : une magnifique image du Link du film fuite en ligne

Alors que le tournage du film The Legend of ZELDA vient de se terminer en Nouvelle-Zélande, le directeur de la photographie du film, Gyula Pados (a qui l'on doit la photo de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ou encore de Shazam! La Rage des Dieux) a cru judicieux de fêter l'évenement en postant deux images dont une montrant Link tel qu'il pourrait apparaître dans le film.

Très vite, Gyula Pados a supprimé son post et les images... Mais évidemment pas assez vite pour empêcher son post de faire le tour du web en moins de temps qu'il n'en faut pour écrire "saperlipopette".

Ainsi, on découvre, sur un clap (qu'il a sans doute reçu en cadeau), ce qui semble être une image promo ou peut-être une image-concept du Link du film. Une chose parait certaine cependant, le jeune Benjamin Evan Ainsworth qui interpète Link n'a vraissemblablement pas servi de modèle...

On y voit un Link avec sa tenue de The Legend of Zelda : Twilight Princess (agrémentée d'une cape...) devant le symbole de la Triforce... Le mot UMAMI (qui signifie "goût délicieux et savoureux" en japonais) est inscrit en gros au-dessus du nom du réalisateur du film Wes Ball et celui du chef opérateur, Gyula Pados.

Evidemment, à ce stade,on ne sait pas si Link finira par porter cette tenue dans le film mais, au moins, on peut dire que l'esprit de la Legend semble bien présent sur cette image. Notez que Gyula Pados a publié aussi (ce qui semble être un autre cadeau de fin de tournage), la photo d'un écusson rétro du plus bel effet.

En attendant que Nintendo ne se décide à nous dévoiler officiellement des images de son film évenement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

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