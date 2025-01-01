The Legend of Zelda : le tournage du film est officiellement terminé

Alors que le nouveau film Mario cartonne mais aussi divise comme jamais, les fans de Nintendo et plus largement de "fantasy", ont déjà les yeux rivés vers 2027 .

Dans un peu plus d'un an , en effet, ce sera au tour de The Legend of ZELDA de tenter une percée au cinéma. C'est quite ou double pour Nintendo car cette fois-ci, il ne s'agit plus de faire un film pour enfant mais bel et bien de réussir au cinéma ce que la Legend à réussi avec les jeux vidéo, à savoir entrer dans la légende !

Réalisé, principalement en décors naturels en Nouvelle-Zélande par Wes Ball (à qui l'on doit Le Labyrinthe ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) le film vient de passer un nouveau cap. En effet, on apprend que le tournage du film est désormais officiellement terminé. Nintendo et SONY Pictures ont donc un peu plus d'un an pour la post-production.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

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