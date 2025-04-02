Minecraft, le Film 2 : la suite du film phénomène dévoile son titre et son casting

2027 devrait être une grosse année de jeux vidéo au cinéma avec les sorties coup sur coup de Sonic 4 Le Film, de The Legend of ZELDA, le film et de Minecraft 2, le film.

A ce propos, lors du Minecraft Live, diffusé hier, nous avons un premier aperçu de cette suite qui s'appelera finalement "A Minecraft Movie Squared" (Minecraft le film au carré ou quelque chose du genre).

Toujours réalisé par Jared Hess en Nouvelle-Zélande, on y retrouvera éévidemment Jack Black dans le rôle de Steve et Jason Momoa dans celui de Garett. Danielle Brooks reprendra aussi son rôle de Dawn et Matt Berry et Kirsten Dunst compléteront la distribution.

Pour réveiller un peu les fans, Jared Hess a annoncé un défi de construction nommé Minecraft Movie Build Challenge permettant de créer un décor dans un espace limité à partir de quatre biomes différents susceptibles d'apparaitre dans le film. La meilleure création désignée par la communauté se retrouvera dans le film (ou, au pire dans le générique de fin !) Le gagnant ou la gagnante pourra aussi assister à l'avant-première du film. Si vous êtes interessé par ce défi, rendez-vous sur le site officiel de Minecraft.

Pour être complet, retrouvez le live et quelques captures d'écran sur cette page.

A Minecraft Movie Squared sortira le 21 juillet 2027 en France.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : le tournage du film Zelda est officiellement terminé

Lire aussi :

Source : Minecraft