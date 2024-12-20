SONIC 4, Le Film : la fin du tournage annoncé avec Metal Sonic

C'est officiel. Le tournage de Sonic 4, Le Film est officiellement terminé. Pour marquer le coup, Jeff Fowler a a posté sur ses réseaux un message et une image le montrant avec l'une des stars du film : Metal Sonic (en effet pratique).

Pour mémoire, la scène post-générique de SONIC 3, Le Film dévoilait non seulement Metal Sonic mais aussi Amy, qui devrait donc aussi rejoindre Sonic et ses amis dans ce quatrième film.

Sonic 4, Le Film est attendu en salles en mars 2027 peu avant la sortie d'un autre film très attendu par les fans de jeu vidéo, The Legend of ZELDA, le film ((sachant qu'un peu plus tard, la même année, Minecraft 2, le film débarquera à son tour dans les salles du monde entier).

Evidemment, Jeff Fowler nous promet, avec Sonic 4, Le Film, "le MEILLEUR film Sonic sorti à ce jour"...

Au nom de toute l'équipe, nous avons tourné le MEILLEUR film Sonic à ce jour et nous sommes impatients de le partager avec vous.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC 4, Le Film sortira en France au cinéma le 24 mars 2027

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