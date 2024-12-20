Cinéma

SONIC 4, Le Film : la fin du tournage annoncé avec Metal Sonic

Par rifraff - Il y a 1 heure

C'est officiel. Le tournage de Sonic 4, Le Film est officiellement terminé. Pour marquer le coup, Jeff Fowler a a posté sur ses réseaux un message et une image le montrant avec l'une des stars du film : Metal Sonic (en effet pratique).

Pour mémoire, la scène post-générique de SONIC 3, Le Film dévoilait non seulement Metal Sonic mais aussi Amy, qui devrait donc aussi rejoindre Sonic et ses amis dans ce quatrième film.

Sonic 4, Le Film est attendu en salles en mars 2027 peu avant la sortie d'un autre film très attendu par les fans de jeu vidéoThe Legend of ZELDA, le film ((sachant qu'un peu plus tard, la même année, Minecraft 2, le film débarquera à son tour dans les salles du monde entier).

Evidemment, Jeff Fowler nous promet, avec Sonic 4, Le Film, "le MEILLEUR film Sonic sorti à ce jour"...

Au nom de toute l'équipe, nous avons tourné le MEILLEUR film Sonic à ce jour et nous sommes impatients de le partager avec vous.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC 4, Le Film sortira en France au cinéma le 24 mars 2027 

Lire aussi : le tournage du film Zelda est officiellement terminé

Lire aussi :

Source : Com/fowltown/status/2055389893572849675
SONIC 3, Le Film

  • décembre 2024
  • 20 décembre 2024
  • Inconnue
The Legend of ZELDA, le film
Sony
Nintendo

  • 30 avril 2027
  • 30 avril 2027
  • 30 avril 2027

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