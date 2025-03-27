The Legend of Zelda : la date de sortie mondiale du film avancée d'une semaine
La sortie du film The Legend of ZELDA sera forcément un des évenements cinématographiques de 2027.
Jusque-là attendu le 7 mai 2027 dans les salles de cinéma du monde entier, le film voit finalement sa date de sortie avancée d'une semaine. L'info a été partagée sur l'application Nintendo Today!. Les dates de sortie sont très importantes notamment aux Etats-Unis, de façon à pouvoir bénéfiier des "meilleures" salles et plus particulièrement des écrans IMAX réservés par les studios des mois à l'avance.
Sur les réseaux, Shigeru Miyamoto a partagé ce message :
Ici Miyamoto. Je tiens à vous informer que la date de sortie mondiale en salles du film en prise de vues réelles « The Legend of Zelda » a été avancée du 7 mai au 30 avril 2027. L'équipe travaille d'arrache-pied pour vous proposer ce film le plus tôt possible. Il reste moins d’un an avant la sortie, merci donc de votre patience.
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira désormais dans le monde entier le 30 avril 2027.
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宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました。一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026