SONIC 3, Le Film dévoile un premier aperçu de Shadow

On a eu peur mais finalement, Sonic, la mascotte de Sega a réussi son passage du petit au grand écran et est devenu un véritable héros cinématographique. Après deux films au succès planétaire, et en attendant la série dérivée basée sur Knuckles,, Jeff Fowler se prépare logiquement à passer la troisième avec SONIC 3, Le Film dont la sortie est planifiée fin 2024 . En attendant d'en apprendre plus sur ce nouveau film, Paramount Pictures a partagé une première image teaser dévoilant une partie d'un de ses nouveaux protagonistes. En effet, après Tails et Knucckles, c'est Shadow qui viendra faire son show dans SONIC 3, Le Film.

Pour rappel, Shadow est une création du Dr. Robotnik qui est apparue pour la première fois dans Sonic Adventure 2 sorti en 2001 sur Dreamcast et GameCube. En attendant de le découvrir en action dans SONIC 3, Le Film, retrouvez cette image teaser, ci-dessous.