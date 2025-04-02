Minecraft, le Film : un deuxième film officiellement annoncé pour l'été 2027

Sorti en avril dernier , Minecraft, Le Film a reçu un accueil plutôt mitigé de la part des critiques (pour ne pas dire affligé) mais aussi des fans du jeu de Mojang. Pourtant, le film a réalisé un carton plein en cumulant plus d'un milliard de recettes dans le monde, devenant même un véritable phénomène aux Etats-Unis, en provoquant des remous (et des jets de pop-corn) dans les salles de cinéma lors de la scène dite du "chicken jockey".

Pas étonnant d'apprendre qu'une suite est déjà en chantier et qu'elle dispose même d'une date de sortie. Minecraft le film 2 sortira sur les écrans du monde entier le 23 juillet 2027 .

Le film sortira donc quelques mois seulement après, The Legend of ZELDA, le film (prévu le 7 mai 2027 ), autre film adapté d'une franchise de jeux vidéo culte.

Pour le moment peu d'informations sur ce nouveau Minecraft, Le Film dont les secrets restent pour le moment "enfouis sous terre". Si on ne sait donc pas encore si Jack Black ou Jason Momoa vont rempiler (mais le contraire serait étonnant), on sait par contre que le réalisateur du film original, Jared Hess devrait répondre présent, tout comme le scénariste Chris Galletta. Pour le reste, il faudra patienter avant d'en apprendre plus.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :

,