The Legend of Zelda : la date de sortie du film reportée de quelques semaines

Le film The Legend of ZELDA sera à coup sûr un des évènements de 2027.

Nintendo joue gros.

La licence légendaire qui a fait rêver et vibrer des millions de joueurs à travers le monde ne peut pas devenir un nanar sur grand écran. Pitié, non.

Pour le moment, difficile de se prononcer tant il apparait difficile de transposer Zelda en film, sans apparaître cheap et ridicule. The Legend of ZELDA, le film réussira-t-il à se hisser à la hauteur des classiques de la Fantasy que sont, dans des approches très différentes, Le Seigneur des Anneaux, Dark Crystal, Conan, le Barbare ou encore Legend de Ridley Scott ? Ou, mieux, réussira-t-il à surprendre en imposant son style et sa marque ?

On veut y croire, d'autant plus que certaines rumeurs parlent d'une trilogie...

En attendant, les informations officielles sont rares. Le film avait malgré tout, déjà, une date de sortie mondiale : le 26 mars 2027 ; une date qui semblait parfaite puisqu'elle tombait pile poil pour l'arrivée du printemps et surtout les vacances, notamment aux Etats-Unis ou les vacances de printemps sont un vrai "break" et quasi une institution. Ce n'est pas pour rien que Minecraft, le Film et Super Mario Bros. Le Film sont sortis durant cette période (ce qui leur a réussi...)

Cependant, Monsieur Shigeru Miyamoto, qui semble très impliqué, s'est fendu d'un message sur les réseaux pour annoncer que "pour des raisons de production", la sortie du film Zelda était reportée de quelques semaines , ajoutant qu'ils prendront " le temps nécessaire pour que le film soit aussi bon que possible".

Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous changeons la date de sortie du film live de The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que la date de sortie initialement annoncée, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit aussi bon que possible. Nous vous remercions de votre patience.

Désormais, The Legend of ZELDA, le film est donc attendu dans les salles du monde entier le 7 mai 2027 . Et on espère le film "aussi bon que possible"... En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :