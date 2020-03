Résumé des tests parus en février 2020

Bonjour à toutes et à tous, comme chaque mois dorénavant, nous faisons un petit récapitulatif des différents tests parus dans nos colonnes pour que vous puissiez (re)découvrir les jeux qui nous ont marqués en bien ou en mal ces dernières semaines. Comme d'habitude, j'adresse un grand remerciement à notre équipe de testeurs, et bien sûr à vous, chers lecteurs, qui êtes présents pour les partager, mais aussi échanger vos opinions, partagées ou non concernant nos conclusions. C'est parti donc pour le récapitulatif des tests du mois de février 2020 !

Les sorties majeures du mois de février 2020

Fire Emblem : Three Houses - Ombres Embrasées - Rédigé par ggvanrom

Lire le test

Rune Factory 4 Special - Rédigé par ggvanrom

Lire le test

ThroneBreaker : The Witcher Tales - Rédigé par C_Ptique

Lire le test



Les tests publiés en février 2020

Atelier Ayesha DX : The Alchemist of Dusk - Rédigé par ggvanrom

Lire le test

7th Sector - Rédigé par Guyoon

Lire le test

Kingdom Two Crowns - Rédigé par C.Ptique

Lire le test

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 - Rédigé par ggvanrom

Lire le test

Skellboy - Rédigé par Rubix_Man

Lire le test

So Many Me - Extended Edition - Rédigé par Rubix_Man

Lire le test

Snack World : Mordus de Donjons - GOLD - Rédigé par RifRaff

Lire le test

It Came From Space and Ate Our Brains - Rédigé par Guyoon

Lire le test

Candleman - Rédigé par Mimir

Lire le test

Warriors Orochi 4 Ultimate Edition - Rédigé par Lotario

Lire le test

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection - Rédigé par Lotario

Lire le test

Kunai - Rédigé par Rubix_Man

Lire le test

Devil May Cry 3 Special Edition - Redigé par Guyoon

Lire le test



Les flops du mois de février 2020

Titeuf Mega Party - Rédigé par ArwennaVampyr

Lire le test

Demolish & Build 2018 - Rédigé par ArwennaVampyr

​Lire le test