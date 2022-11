Zelda Breath of The Wild passe en mod Halloween grâce à un DLC réalisé par des fans.

Le moddeur Waikuteru a encore frappé. Avec l'aide d'un autre spécialiste du genre, Sockpoppet, le célèbre bidouilleur vient d'offrir un contenu saisonnier à The Legend of Zelda Breath of The Wild : une chasse à la citrouille pour Halloween. Il s'agit d'un nouveau défi dans lequel Link, qui obtient pour l'occasion une nouvelle tenue, doit récolter 30 citrouilles en un temps limité tout en évitant de nouveaux ennemis terrifiants dont un cavalier fantôme sorti tout droit d'un film de Tim Burton. Est-il encore utile de préciser que ce mod n'est pas officiel et qu'il a été réalisé par des fans sur la version émulée du jeu d'origine ? Cependant, une fois encore, on ne peut qu'être ébahi par l'imagination et le talent dont font preuve les fans et qui, on l'espère, inspirera à l'avenir Nintendo pour faire vivre ses jeux bien au delà de leur fenêtre de sortie. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez la vidéo de ce mod de saison, ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

LIRE AUSSI : Nintendo confirme la signification du titre du nouveau Zelda : Tears of The Kingdom

LIRE AUSSI : Théories et détails sur la suite de Zelda : Breath of The Wild

Voir aussi :

Source : Nintendolife