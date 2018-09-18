Nintendo Switch Online : de nouveaux jeux Game Boy et GBA ajoutés dans la gamme Nintendo Classics

La gamme Nintendo Classics s'enrichit avec trois jeux Game Boy pour les abonnés au Nintendo Switch Online et un jeu Game Boy Advance pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Retrouvez la liste et la présentation de ces quatre jeux ci-dessous ainsi que le trailer d'annonce.

Au programme, un nouveau titre Game Boy Advance pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui réunit deux classiques du puzzle game.

Dr. Mario & Puzzle League

Deux brillants jeux de réflexion sur une seule cartouche ? C'est exactement ce que le docteur vous recommande : Dr Mario en l'occurrence qui se bat contre une bande de virus malveillants à grands coups de vitamines. Accordez les gélules de vitamines aux germes de la même couleur et formez des rangées verticales ou horizontales de gélules ou de virus de même couleur pour les faire disparaître. Jouez contre l'ordinateur ou contre un ami mais ne laissez surtout pas les virus vous ruiner la santé ! Dans Puzzle League, vous devrez assortir les blocs avant qu'ils n'atteignent le sommet de l'écran en formant des lignes de trois blocs ou plus de la même couleur. Avec une multitude de variations et de nombreuses options de personnalisation, Puzzle League vous offre la possibilité de créer le jeu de réflexion qui vous convient. Avec la réunion de ces deux grands noms du jeu de réflexion, attendez-vous à du fun en blocs !

Si vous avez connu l'époque de la Game Boy avec son écran verdâtre non rétroéclairé (qui abîmait les yeux), vous serez sans doute heureux de retrouver trois jeux Game Boy accessibles aux abonnés au Nintendo Switch Online (si vous n'avez pas perdu la vue depuis, bien évidemment. En même temps, si c'est le cas, vous n'êtes pas en train de lire ces mots- logique).

Découvrez le tout premier Wario Land où vous pouvez incarner le plus célèbre des anti-héros, Wario ! Dans Wario Land: Super Mario Land 3, l'avide chasseur de trésors, Wario, part à l'aventure sur Kitchen Island pour dérober leur butin aux pirates. Son but ultime ? Construire un château bien plus gros que celui de Mario ! Car contrairement à ce gringalet, Wario a plus d'un tour dans son sac... En plus de son attaque charge, il peut aussi se transformer en Wario Jet, Wario Taureau ou Wario Dragon, grâce à des potions ! Alors, à vous d'aider Wario à construire le palace de ses rêves !

Fortified Zone

Deux agents spéciaux en mission apparemment impossible : infiltrer et détruire une forteresse ennmie pour enrayer le développement d'une arme secrète. Masato Kanzaki et Mizuki Makimura forment le duo parfait : Masato est un vrai barroudeur qui jadis a détruit à mains nues tout un bataillon de tanks ! Ajoutez à cela Mizuki le génie dont l'agilité lui a valu le surnom de "léopard" et vous devriez être paré à détruire cette forteresse géante.

The Sword of Hope II

Lorsque l'antique démon Zakdos fut finalement emprisonné, la guerre contre le mal prit fin. Hélas, Zakdos est de nouveau libre, et, pire encore, l'épée de l'espoir a été dérobée ! Dans ce jeu d'aventure classique, incarnez le jeune prince Theo et partez à la recherche de l'épée disparue. Explorez les terres et enrôlez des alliés pour former votre troupe de guerriers et magiciens. Vous pouvez commander trois personnages différents. Le sort du royaume est entre vos mains !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Voir aussi : Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs de ses consoles et des abonnements au NINTENDO SWITCH ONLINE

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Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online avant la hausse des prix prévue cet été - voir ICI.

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