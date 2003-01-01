Nintendo Switch 2 : le nouveau modèle européen n'améliorera pas l'autonomie de la batterie- au contraire

Si vous espériez que Nintendo profite de la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2, imposé par l'UE, pour améliorer l'autonomie de sa console, c'est raté.

Nintendo vient de donner toutes les spécificités du nouveau modèle et on découvre que la capacité de la batterie remplaçable sera réduite de 1% par rapport à celle du modèle actuel ! Bon, ok, 1%, ce n'est rien mais c'est quand même à signaler et c'est tout de même dommage que Nintendo n'ait pas saisi l'occasion pour corriger ce qui reste comme l'un des plus gros défauts de la console

Console Nintendo Switch 2 - Sortie cet Automne Capacité de la batterie : 5 172 mAh, soit environ 1 % de moins que la version actuelle (5 220 mAh). Les manettes Joy-Con 2 fournies seront également équipées de batteries remplaçables par l'utilisateur. Poids : Environ 411 g, soit 10 g de plus que la version actuelle (environ 401 g). Avec les manettes Joy-Con 2 attachées : Environ 548 g, soit 14 g de plus que la version actuelle (environ 534 g).

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Source : Nintendo