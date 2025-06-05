Nintendo SWITCH 2 : il y aura bien une nouvelle version eu Europe permettant de remplacer facilement la batterie de la console

En mars dernier, un article du Nikkei révelait que Nintendo préparait une nouvelle version de la Nintendo SWITCH 2 afin de se conformer à la législation de l'Union européenne (UE) qui exige notamment qu'à partir de l'année prochaine tous les appareils utilisant des batteries, vendus dans l'UE, permettent facilement leur remplacement.

C'est désormais officiel. Dans un communiqué publié sur son site, Nintendo a confirmé qu'à partir du 18 février 2027 , toutes les consoles vendues en Europe répondront aux exigences européenes et les nouveaux modèles auront donc des batteries qui pourront être "facilement remplacées par les utilisateurs finaux à tout moment durant le cycle de vie du produit".

Nintendo précise que " les futures versions conformes auront des numéros de modèle uniques ainsi que le code supplémentaire « OSM » visible sur l'emballage, les désignant comme des produits distincts à des fins réglementaires". A priori, les modèles seront à part ça identiques mais on espère que Nintendo en profitera pour amélioré la batterie de la console dont l'autonomie reste un des points noirs de la console.

Retrouvez ci-dessous la publication relative à la mise en conformité avec les directives et Règlements de l'UE de la Nintendo SWITCH 2 :

Conformité avec les directives et Règlements de l'UE

Nintendo of Europe ("Nintendo") et ses produits sont en conformité avec les directives et règlements de l’Union Européenne relatifs à la protection de l’environnement, de la santé et sécurité du consommateur à l'égard de la fabrication, de la fourniture et de l’utilisation des produits Nintendo. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé sur les principales directives et règlements de l'Union Européenne applicables et sur la manière dont Nintendo est en conformité avec chacun de ces textes :

Directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive DEEE a pour but d'encourager tout un chacun à réutiliser et recycler des équipements électriques et électroniques. Selon la directive DEEE, les producteurs sont invités à prendre en compte ces considérations lorsqu'ils concoivent et produisent des équipements, En outre, ils sont responsables du financement de la gestion des déchets produits par les équipements électriques et électroniques qu’ils mettent sur le marché. Nintendo prête un soin particulier à ces questions dès la conception de ses produits et coopère avec les organismes régionaux agréés pour faciliter la collecte, le traitement, le recyclage adéquats et la valorisation de ces déchets. Les consommateurs peuvent trouver sur les emballages et les manuels des produits Nintendo, des informations relatives aux systèmes de reprise et de collecte disponibles pour les équipements électriques et électroniques.

Règlement 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries (Règlement batteries)

À l'instar de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce règlement vise à réduire l'impact environnemental de la fabrication, de la distribution, de l'utilisation ainsi que de l'élimination et du recyclage des batteries et des batteries rechargeables. À ce titre, il interdit la mise sur le marché de batteries et de batteries rechargeables contenant certains métaux dangereux et fixe des exigences relatives à l'étiquetage des batteries, à leur retrait en toute sécurité des appareils, à leur collecte et à leur recyclage. Les produits Nintendo sont entièrement conformes à ces exigences, et Nintendo coopère pleinement avec les institutions régionales agréées pour faciliter la collecte appropriée et la valorisation ou l'élimination écologiquement rationnelle de ses batteries.

En outre, ce règlement exige qu'à compter du 18 février 2027, les batteries intégrées dans certains appareils et vendues dans l'UE doivent pouvoir être facilement remplacées par les utilisateurs finaux à tout moment durant le cycle de vie du produit. Nintendo met en œuvre des mesures pour se conformer à ces exigences en préparant des versions de produits conformes au règlement. Concernant les produits actuels dont le numéro de modèle commence par « BEE », les futures versions conformes auront des numéros de modèle uniques ainsi que le code supplémentaire « OSM » visible sur l'emballage, les désignant comme des produits distincts à des fins réglementaires.

Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

La directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages a pour objectif d’éviter la production de déchets d’emballages et d’encourager la réutilisation et le recyclage des emballages. Afin d‘être en conformité avec cette directive, Nintendo participe au programme de recyclage Point Vert (programme actif dans toute l’Europe) et appose le logo Point Vert (symbole en forme de rond vert) sur les emballages des produits Nintendo destinés à la vente.

Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS)

Afin de respecter la directive « RoHS », Nintendo veille à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas des niveaux de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) supérieurs aux niveaux légalement autorisés.

Directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

Les produits Nintendo sont conformes à cette directive et utilisent le spectre radio fréquence alloué à la communication radio terrestre et spatiale et à réduire les interférences nuisibles.

Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique (Directive CEM)

Les appareils électriques s'influencent les uns les autres lorsqu'ils sont connectés entre eux ou simplement à proximité. L'objectif de la directive CEM est de maîtriser ces effets indésirables. Nintendo fait tester ses produits électriques et électroniques afin de garantir que lorsqu’ils sont à proximité d’autres produits électriques et électroniques, ils ne produisent pas d’interférences électromagnétiques ou ne sont pas perturbés par celles-ci.

Directive 2014/35/EU "basse tension" (DBT)

Selon la directive « Basse tension », les équipements électriques doivent être conçus de manière à protéger les personnes, les animaux domestiques et les biens, contre toutes blessures/dommages susceptibles de survenir à la suite d’un contact électrique et après exposition à des dangers causés par des influences externes, telles que les risques mécaniques, les risques chimiques et les risques pour la santé causés par le bruit, la vibration ou des facteurs ergonomiques. Nintendo est en conformité avec la directive « basse tension » dans la fabrication et le test de ses produits.

Directive 2009/125/CE relative à la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (Directive ErP)

Selon la directive ErP, les consoles Nintendo sont répertoriées dans la catégorie des produits liés à l'énergie. La directive ErP n'impose pas de règles de conception spécifiques et n'établit pas d'exigence d'efficacité énergétique en soi, mais elle fixe un cadre permettant de prendre les mesures sous-jacentes applicables aux catégories de produits spécifiques. Nintendo prend déjà les mesures nécessaires afin de s'assurer que, lorsque c'est applicable, ses produit soient en conformité avec le règlement relatif au mode veille et au mode arrêt (1275/2008) et le règlement relatif aux sources d’alimentation externes (278/2009).

Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (RGSP)

Le RGSP fixe les exigences générales en matière de sécurité pour tous les produits de consommation et impose aux opérateurs économiques impliqués dans la commercialisation de produits de consommation de surveiller leurs produits et de prendre des mesures s’ils apprennent qu’ils ont commercialisé un produit dangereux sur le marché européen. Dans la mesure où aucune clause spécifique des directives susmentionnées ne porte sur un aspect de sécurité particulier des produits Nintendo, Nintendo tient toujours compte des exigences générales en matière de sécurité imposées par le RGSP concernant la conception, la fabrication et la commercialisation de ses produits.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Bien que d'autres législations soient toujours en vigueur, REACH est désormais la législation principale concernant le contrôle de la fabrication, l'importation et l'utilisation des substances chimiques dans l'UE. REACH vise à améliorer la protection de la santé publique et de l'environnement et attribue une plus grande responsabilité aux industriels qui doivent gérer le risque provenant de ces substances chimiques. Nintendo ne fabrique pas de substances chimiques et n'en importe pas, et par conséquent n'est pas tenue de s'enregistrer directement au titre de REACH. Cependant, en tant qu'utilisateur en aval, Nintendo prend les mesures qui s'imposent pour s'assurer que tous ses fournisseurs respectent le règlement REACH en bonne et due forme. Outre l'enregistrement et les demandes d'autorisation, REACH comprend une série complète de restrictions d'utilisation de certaines substances, y compris les phtalates, avec lesquelles Nintendo est en parfaite conformité. Pour obtenir des informations détaillées sur les substances contenues dans les produits Nintendo soumises à l'article 33 de REACH, rendez-vous ici.

Marque CE

Le marquage CE correspond à une exigence émanant de certaines directives européennes répertoriées sous la catégorie des directives "Nouvelle Approche" (incluant une grande partie de celles indiquées ci-avant). L’apposition du marquage CE indique que le produit répond à toutes les conditions de la(des) directive(s) applicable(s). L'apposition du marquage CE sur les produits Nintendo atteste que Nintendo a pris les mesures nécessaires afin de garantir la conformité de ses produits aux exigences correspondantes