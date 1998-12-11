The Legend of Zelda: Ocarina of Time : Nintendo tempère finalement sa description du remake du classique de la N64
Même éventée, le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo SWITCH 2 a été l'un de spoints culminants du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).
Pour autant, beaucoup de fans ont été déçu d'en voir si peu alors que le jeu est attendu cette année et certains n'ont aps franchement été convaincu par l'aspect très générique du nouveau design du jeune Link.....
En attendant, une question se pose : s'agit-il d'un remaster amélioré ou d'un vrai remake. Hier, des éléments de réponse ont semble-t-il été apportés sur le site officield e Nitnendo of America. la description du jeu évoquant "un remake complet", "avec des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel"- voir ICI.
Seulement aujourd'hui, l'enthousiasme retombe puisque la description a finalement été changée pour :
Le classique de la Nintendo 64™ revient pour une nouvelle génération en 2026, renaît exclusivement pour Nintendo Switch™ 2 !
Alors, qu'en penser ? Ilf audra attendre encore un peu avant de led écouvrir...
.Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
sera disponible le 4 août 2026 sur Nintendo SWITCH 2.
LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026
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