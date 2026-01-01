The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel annoncés par Nintendo

On ne va pas se mentir, les spéculations vont dans tous les sens depuis l'annonce la semaine dernière du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch. Il faut dire que le teaser proposé par Nintendo ne montrait quasiment rien à part une tapisserie, et un Link endormi dont on se demandait si il s'agissait d'une cinématique CGI ou du rendu du jeu in-game. Si nous n'avons toujours aucun nouveau visuel à nous mettre sous la dent à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'url de la page eshop Américaine dédiée au jeu a été mise à jour et nous donne de brèves informations sur ce que l'on est en droit d'attendre pour ce remake :

The N64 classic reborn as a full remake for Nintendo Switch 2. Experience Ocarina of Time with stunning visuals, updated designs, and timeless gameplay.

Que l'on peut traduire par :

Le grand classique de la N64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel.