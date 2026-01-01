The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel annoncés par Nintendo
On ne va pas se mentir, les spéculations vont dans tous les sens depuis l'annonce la semaine dernière du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch. Il faut dire que le teaser proposé par Nintendo ne montrait quasiment rien à part une tapisserie, et un Link endormi dont on se demandait si il s'agissait d'une cinématique CGI ou du rendu du jeu in-game. Si nous n'avons toujours aucun nouveau visuel à nous mettre sous la dent à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'url de la page eshop Américaine dédiée au jeu a été mise à jour et nous donne de brèves informations sur ce que l'on est en droit d'attendre pour ce remake :
The N64 classic reborn as a full remake for Nintendo Switch 2. Experience Ocarina of Time with stunning visuals, updated designs, and timeless gameplay.
Que l'on peut traduire par :
Le grand classique de la N64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel.
Ne reste plus qu'à attendre les prochains visuels pour voir si ce remake nous remettra la claque attendue. Une chose est sûre, entre Skulltula, Effroi, Momie, le Temple de l'Ombre, le Puit, Clapoir et autre Poignant, certains traumatismes d'enfance vont remonter à la surface pour ceux ayant découvert le jeu en 98. Pour rappel, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu d'ici la fin de l'année 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.