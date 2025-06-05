La nouvelle Nintendo Switch 2 arrive cet automne et integrera aussi des Joy-Con avec des batteries remplaçables - Tous les détails

Si la Nintendo Switch 1 s'apprête à tirer sa révérence, en Europe tout du moins, la Nintendo SWITCH 2 s'apprête à connaître sa première "évolution".

Contraint par la nouvelle législation de l'Union européenne imposant que tous les appareils fonctionnant sur batteries disposent désormais de batteries remplaçables, Nintendo se prépare à sortir un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2.

Si la loi européenne sera effective à partir du 18 février prochain, le nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2 sera en vente dès cet automne en Europe.

La console aura donc désormais une batterie remplaçable, et même trois puisque les Joy-Con 2 auront eux aussi droit à des batteries remplaçables. D'ailleurs, d'autres manettes auront droit à une révision pour permettre le remplacement des batteries : la Manette Pro Nintendo Switch 2, Manette Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch et la Manette Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2.

Les autres manettes comme la manette Switch Pro (1), la manette NES ou la manette Mega Drive n'auront pas droit à une nouvelle version, et, forcément, Nintendo cessera de les vendre à partir de la mi-février.

Pour rappel, le nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2 sera identique au modèle actuel et il n'y aura donc "aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur". Notez toutefois que le nouveau modèle sera légerment plus lourd de 10g et de de 14g avec les nouveaux Joy-Con 2 accrochés.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Source : Nintendo