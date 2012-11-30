Sonic Racing : CrossWorlds : Sega explique pourquoi le jeu n'est pas encore sorti sur Nintendo Switch 2

Alors que Nintendo a joué la carte de l'originalité avec Mario Kart World, Sega a opté pour une approche plus traditionnelle avec Sonic Racing: CrossWorlds en reprenant des éléments de Mario Kart 8 Deluxe et le meilleur des autres Sonic Racing.

Résultat : le jeu est encensé par la critique et de nombreux joueurs le préfèrent largement à Mario Kart World, jugé décevant à bien des égards.

D'ailleurs même si Mario Kart World est, depuis sa sortie, quasiment toujours dans le top des meilleures ventes de jeux en France, selon le S.E.L.L, on note que le jeu n'est même pas dans le top 10 des meilleures ventes de jeux Switch 2 de l'eShop (alors que Mario Kart 8 Deluxe l'est encore dans le top eShop des jeux Switch)

Se pourrait-il que Sonic Racing: CrossWorlds fasse mieux que Mario sur Nintendo SWITCH 2 ? Pourquoi pas... le problème, c'est que le jeu sorti le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch 1, n'est toujours pas disponible sur Nintendo SWITCH 2.

Certes, on peut y jouer sur la première Switch mais si vous avez fait la démo de Sonic Racing: CrossWorlds, vous savez que la version est loin d'être optimisée avec une résolution et une qualité visuelle plus que médiocres.

C'est dommage car il y avait clairement une place à prendre. Mais d'ailleurs pourquoi n'est toujours pas disponible sur la nouvelle console de Nintendo ? La réponse est simple et évidente, et le producteur de la série, Takashi Iizuka, l'a confirmé au site Traxion.

Nous voulions sortir la version Switch 2 en même temps [que les autres plateformes] (...) Mais comme la date de sortie de la console était plus tardive, nous voulions être sûrs de pouvoir proposer un jeu optimisé pour la nouvelle console.

Pour le moment, Sonic Racing: CrossWorlds n'a pas de date de sortie sur Nintendo SWITCH 2. Attention car à la manière de Sonic X Shadow Generations, il est fort probable qu'il n'y ait pas de patch pour passer de la version Switch 1 du jeu à la version Switch 2. Et donc, si vous faîtes le choix d'acheter sur Switch 1, vous devrez le racheter pour jouer à la version Nintendo SWITCH 2.

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds est disponible depuis le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch 1 et arrivera "un peu plus tard" sur Nintendo SWITCH 2.





Source : Nintendolife