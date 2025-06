Bob L'Eponge et les héros de Nickelodeon dans Sonic Racing CrossWorlds

Depuis le Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) on sait que Sonic Racing: CrossWorlds permettra non seulement de passer entres les différents monde de Sonic mais aussi d'arpenter les univers de nombreuses licences SEGA en dirigeant leurs personnages emblématiques.

Le Summer Game Fest 2025 a aussi officialisé la sortie d'un season pass permettant d'inclure d'autres univers avec pour commencer, celui de Minecraft.

Aujourd'hui on découvre que sur les six univers du (premier ?) season pass, trois univers seront issus des programmes de la chaîne Nickelodeon: Bob l'Eponge, Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem et Avatar : Legends.

En attendant d'autres détails, et le nom des deux dernières licences du season pass, retrouvez le trailer présentant l'arrivée du monde de Bikini Bottom dans Sonic Racing: CrossWorlds

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch 1 et un peu plus tard sur Nintendo SWITCH 2.

Lire aussi :

Et toujours : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo





​Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

De la Switch dans les idées ! Notre avis sur la NINTENDO SWITCH 2, Welcome Tour et Mario Kart World