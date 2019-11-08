Sonic s'associe aux Jeux Olympiques avec un contrat de plusieurs années

Reverrons-nous un jour Mario et Sonic, les mascottes respectives de Nintendo et Sega, s'affronter dans un même jeu comme dans Super Smash Bros. Ultimate ?

Pas sûr, en tout cas, qu'on les retrouve ensemble pour célébrer les Jeux Olympiques comme ce fut le cas pendant plus de dix ans dans la série de jeux Mario & Sonic aux Jeux Olympiques.

Il semblerait que la franchise s'est terminée avec Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et désormais les deux mascottes sont de nouveau en compétition, comme à la grande époque de "Sega, c'est plus fort que toi".

En attendant, on apprend que le Comité International Olympique (CIO) et SEGA CORPORATION ont signé un nouvel accord de licence de plusieurs années incluant un programme de merchandising mettant en avant Sonic et les anneaux olympiques et dont les premiers produits dérivés sortiront en 2026 .

Cette collaboration illustre l'engagement du Comité International Olympique à mettre en avant l'excellence, l'unité et la persévérance sur la scène mondiale, des valeurs que Sonic incarne par sa vitesse, sa détermination et sa résilience. Des concepts graphiques uniques vont ainsi associer les célèbres anneaux olympiques à Sonic. Nous sommes ravis de faire découvrir ce projet passionnant aux fans du monde entier.

Shuji Utsumi, Directeur des opérations et président de SEGA CORPORATION

Le CIO et SEGA cherchent désormais d'autres licences d'exploitation et d'autres partenaires afin de réaliser des collaborations commerciales ciblées pour de nouveaux concepts graphiques. Une affaire à suivre donc...

Source : Olympics