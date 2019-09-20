Nintendo Switch : la première Switch ne sera plus vendue en Europe dès l'année prochaine - Détails

Surprise ! Nintendo vient d'annoncer que les consoles Nintendo Switch (standard), Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch - Modèle OLED) cesseront d'être vendues en Europe dès la mi-février 2027. Ainsi la première Switch tirera sa révérence en Europe un peu avant de fêter son dixième anniversaire.

Une fin abrupte dictée par une loi de l'Union européenne (UE) exigeant qu'à partir du 18 février 2027, tous les appareils vendus dans l'UE devront, s'ils utilisent des batteries, permettre facilement leur remplacement.

Nintendo a déjà annoncé qu'un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2, conforme aux nouvelles normes européennes sera mis sur le marché prochainement- voir détails. Par contre ,on imagine qu'il aurait été trop coûteux et, surtout, vain de sortir un nouveau modèle de la première Switch, et c'est pour celà qu'à partir de la mi-février, la console ne sera plus vendue sur les Nintendo Store européens et qu'elle disparaitera aussi progressivement des magasins spécialisés, jusqu'à épuisement des stocks.

Bien que l'annonce ne soit effective qu'en Europe, on peut s'attendre à la fin de la sortie de jeux (physique du moins) Nintendo Switch 1 même si Nintendo tient à préciser que "le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre".

La Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED continueront toutes à être produites en 2026 et devraient être largement disponibles en Europe tout au long de l'année. À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027. En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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