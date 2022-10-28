Bayonetta : rumeurs d'un nouveau jeu et d'un remake multiplateforme de l'original - Tous les détails

C'est une rumeur relayée sur Reddit qui nous vient d'un leaker chinois, à priori, "fiable"...

D'après cette fuite, Bayonetta pourrait revenir prochainement avec un nouveau jeu et un remake du premier opus.

Le nouveau jeu serait en développement depuis près de deux ans avec un budget équivalent à celui de Final Fantasy XVI et aurait pour mission de conquérir un plus vaste public. Son succès serait primordial pour l'avenir de la licence.

Pour toucher ce "large public", PlatinumGames aurait décidé de simplifier le système de combat et d'ajouter beaucoup de contenu au jeu. Les incantations seraient désormais dépendantes d'une jauge et de nouvelles mécaniques de combat (de garde et de contre) seraient ajoutés à celles que l'on connait. Le jeu devrait être officialisé d'ici la fin de l'année pour une sortie probable en 2028.

En ce qui concerne le remake, PlatinumGames aurait racheté les droits du titre original de façon à pouvoir le sortir sur toutes les plateformes et pas seulement sur Nintendo Switch 2. Le jeu ne serait pas entièrement refait et se situerait entre le remaster et le remake. Il devrait aussi être annoncé en 2026 pour une sortie l'année prochaine en 2027. Bayonetta 2 et Bayonetta 3 n'aurait pas été rachetés et il n'y aurait pas de projets de rachat. Notez qu'un projet de remake/remaster de METAL GEAR RISING: REVENGEANCE serait aussi en cours.

A Nintendo-Master, nous sommes de grands fans de la sorcière (et votre serviteur le premier) et la perspective d'un nouveau jeu devrait nous mettre en joie... Mais avec le départ de PlatinumGames de très nombreux artistes à commencer par Hideki Kamiya, pour "divergences de convictions", on ne peut qu'être inquiet.

A l'heure actuelle, cependant, rappelons qu'il ne s'agit que de rumeurs et il faudra encore patienter pour découvrir l'avenir de Bayonetta, et si elle survit au départ de son "papa" et des vétérans de PlatinumGames.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

