Mon bilan de l'année 2019 en jeu vidéo

L'année 2019 touche à sa fin, et niveau vidéoludique cette année a été... meh ? La fin de génération approche, la Playstation 5 et la Xbox Series X arrivent et les éditeurs gardent leurs grosses cartouches pour les années à venir avec notamment des sorties cross-gen pour amasser un max de pépettes, de thune, de flouze et probablement un peu d'argent aussi.

Je voulais faire un article similaire l'an passée car 2018 avait été une bonne année mais je ne l'ai pas fait car j'ai été atteint d'une flemme aïgue mais comme y a beaucoup moins de jeux à citer cette année, et bien je me lance (et un autre article suivra mais point de teasing maintenant). Quels sont les jeux qui m'ont le plus fait vibrer cette année ? Et les plus décevants ? (bon là y a moins de suspense, je mets des tartes dans le topic des achats toutes les trois semaines)

Cet article est divise en neuf catégories:

• Meilleure exclusivité Switch de l'année • Meilleure exclusivité PS4 de l'année • Meilleure exclusivité Xbox ONE de l'année • Ma bonne découverte de l'année • Ma mauvaise découverte de l'année • Meilleur jeu indépendant de l'année • Mes déceptions de l'année • La licence décédée cette année • Meilleur jeu de l'année

Préparez le pop-corn et c'est parti. Notez bien que cet article ne concerne que les jeux parus en 2019. Ainsi même si j'ai fait des jeux comme Tearaway et Sleeping Dogs cette année, ils n'ont pas été considérés parce qu'il s'agit de jeux des années passées.





Meilleure exclusivité Switch de l'année

Par défaut, hein. Parce que des défauts, Fire Emblem Three Houses est blindé de défauts. Graphiquement tantôt correct, tantôt immonde (avec tous ces nuages carrés, étonnant qu'ils ne pleuvent pas des cubes), un recyclage dans les maps absolument grotesque (sérieusement, 95% des villes ont le même modèle, c'est une obligation à Fodlan d'être calés avec les autres pour avoir un permis de construire ?), un scénario affligeant ("comme il est méchant je vais être méchant comme ça je suis gentil GUEEEEUUUUUH") ou encore les passages dans le monastère qui deviennent de plus en plus chiant à fur et à mesure du jeu. Les quêtes secondaires dans le monastère frôlent le degré zéro du ludisme (j'ai perdu ma hache à deux mètres, peux-tu la chercher et redéclencher un dialogue avec moi pour allonger la durée de vie ?). Fort heureusement, les personnages sont plus intéressants que dans Fire Emblem Fates, les dialogues mieux foutus et la qualité du gameplay est toujours là même si l'impact moindre du triangle des armes est regrettable (en fait on oublie que le triangle des armes existe au bout d'un moment tellement son impact est léger). Notons que le jeu a une très bonne durée de vie (surtout si vous êtes cons au point de faire les quatre routes comme moi), la seule chose surpassant le nombre d'heures de jeu étant le nombre de fanfics yuri Byleth X Edelgard.

Meilleure exclusivité PS4 de l'année

Meilleure exclusivité Xbox ONE de l'année

Ma bonne découverte de l'année

Savez-vous que j'aime beaucoup Ys 8 ? Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez pas lu mon top 20 et que vous êtes un mauvais être humain. Si oui, Trials of Cold Steel est développé par Falcom, le même studio qui a fait Ys 8. Un studio qui a très peu de budget et c'est flagrant.

Même si c'est un jeu PS4, il a des graphismes dignes d'une PS2 sachant que c'est un remaster PS3. Le jeu se passe dans le même univers de Trails of the Sky qui était à la base le 6e épisode de la série The Legend of Heroes. En bref, on parle d'une sous-série de la sous-série de la série principale. Commençons par ce qui ne va pas: le jeu est linéaire la race de sa grand-mère. Je peux pas comparer avec FF13 que je n'ai pas fait, mais grosso modo, tu termines une ville et tu ne peux plus jamais y retourner. Voilà. De même, l'aspect technique et la qualité de l'animation sont à 8/10 sur l'échelle de Zacian et Zamazenta.

D'une manière générale le jeu a son rythme calé et tu ne peux pas faire grand chose pour y échapper: même les quêtes annexes y a un ordre pour les faire.

Mais alors qu'est-ce qui sauve le jeu ? Et bien le reste: la galerie de personnages, le scénario (classique mais comme la galerie de personnages est bonne, le scénario se laisse suivre) et surtout un gameplay sans accroc. Tout fonctionne, tout va bien, tout est nickel (sauf les déplacements sur la map hyper rigides avec des hitboxs un peu pétés mais ça passe). Et comme à peu près tous les jeux Falcom, le jeu a une excellente OST. On échappe pas à quelques clichés hélas, comme le noble qui se croit supérieur car il a de la money ou la petite soeur qui veut maintenir la pureté de la race. Parce qu'évidemment, on sait tous que le Japon a proclamé son indépendence auprès du Nord Pas-de-Calais dans les années 30.

Pour finir, petite précision importante: le 1 et le 2 ne sont disponibles qu'en anglais.



Ma mauvaise découverte de l'année

Ce jeu a réussi à me faire poser une question: Qu'est-ce que'une approche poétique ?

Alors j'ai cherché une définition officielle: "Le travail de la poétique est dans telle ou telle œuvre, la reconnaissance de son mode de signifier, de son historicité, et l'examen de ses propres concepts à l’œuvre dans la lecture d'une œuvre."

...

Donc comme cette définition ne m'aide pas du tout, je vais résumer mon expérience de manière simple: le gameplay n'est pas optimal voir même parfois inadapté à un level-design qui lui-même globalement assez raté dont la seule "difficulté" consiste à placer cinquante ennemis qui tirent des projectiles de 2mm de la même couleur que l'arrière-plan tous les deux mètres.



Meilleur jeu indépendant de l'année

Excellente OST ? Check. Excellent gameplay ? Check. Excellente gestion de la difficulté ? Beaucoup moins check. Indivisble est une expérience à part entière qui frôle parfois dangereusement l'insupportable pendant de rares moments au point de faire oublier les excellents moments passés. Plein de choses clochent (la moitié des personnages qu'on utilisera jamais, entre autres), le level-design est pas toujours top, certains boss sont des sacs à PV vivants à un degré au-delà du raisonnable. Mais le jeu reste une expérience sympathique agréable à faire à défaut d'être constamment agréable à vivre.

Mes déceptions de l'année

Avant sa sortie, j'ai défendu ce jeu. Car les remarques "mé cé un jeu facile pour lé bébé" des joueurs de jeux vidéo sans cervelle (soit 80% des joueurs de jeux vidéo très probablement), c'était chiant. Facile ne veut pas dire inintéressant. Et la difficulté de Yoshi's Island est beaucoup trop surestimé. Oui, les 3/4 d'entre nous étions mômes quand on l'a fait, évidemment qu'on avait du mal.

Puis le jeu est sortie, et pendant les premières heures j'ai plutôt appréciés. Bon, le jeu était über-facile mais c'était que le début. Puis petit à petit on commence à sentir la douille. Alors laissez-moi vous citez un passage de l'arrière de la jaquette du jeu: "traversez des niveaux truffés de secrets".

...

Définition de secret: "Qui n'est pas facile à trouver."

Exemple: Quand 95% des collectibles du jeu sont en plein milieu du chemin de manière visible et t'indiques la route à suivre, ce n'est. PAS. SECRET.

Bon mais hormis ça, il y a peut-être des choses à sauver, hein ? Bah non. Le level-design est d'une abyssale médiocrité et le jeu se traverse en à peine sept heures. Et là intervient l'idée du siècle: cherchez des bouts de carton "cachés" dans les niveaux à à peu près 15000 reprises. C'est simple, sur 25h de jeu pour terminer le jeu à 100%: 7h de plate-formes, 19h à jouer un jeu d'objets cachés en refaisant les mêmes niveaux en boucle. Yoshi's Crafted World n'est même pas un jeu de plate-formes, c'est un jeu flash d'objets cachés à trouver des années 2000.



Comme c'est récent, je vais pas m'attarder dessus et juste reposter ce que j'ai écrit le forum parce que j'étais inspiré ce jour-là.

Luigi's Mansion 3 est la compilation de ce que Nintendo fait de plus mauvais de ces dix dernières années. L'exploration inutile ? Check. Les allers-retours sans intérêt qui sont là juste pour rallonger la durée de vie ? Check. Des boss tellement ridicules que t'es même pas sûr que ce sont vraiment des boss ? Check. L'absence totale de réflexion ? Check.

Ce jeu est tellement procédural qu'il n'est absolument pas amusant. Les "énigmes" tournent en boucle, c'est les mêmes pendant 15 heures. Et oui: 15 heures. Ceux qui ont mis 30h seraient gentils d'arrêter de se prétendent joueurs de jeu vidéo. De manière générale, LM3 est même un copié-collé de Luigi's Mansion 2 avec les mêmes énigmes, des passages ENTIERS qui sont recyclés, et les quelques passages neufs te donnent envie de te tirer une balle (le 9e étage, on en parle de cette horreur ?). J'ai juste joué à Luigi's Mansion 2 en HD. La prétendue liberté du jeu est complètement factice. Et si tu veux faire un jeu plus orienté Action, tu t'assures que ce soit pas les cinq mêmes fantômes qui tournent en boucle dans tout le jeu. Et que sur ces cinq fantômes, y en a 4 qui viennent déjà de LM2.

Les quelques nouveautés de gameplay comme Gluigi et la ventouse ont littéralement deux utilités pas plus, et n'apportent rien au jeu. Luigi's Mansion 3, c'est les mêmes ennemis en boucle, et les mêmes énigmes en boucle. C'est donc ni un bon jeu d'action, ni un bon jeu de réflexion. C'est une coquille vide. Avant de s'occuper de soigner les petits détails, fallait s'occuper de soigner le jeu tout court. Imaginez un Zelda avec que des Moblin et où tu récupères aucun item parce que toutes les énigmes du jeu reposent sur le fait de pousser des caisses. LM3, c'est le même genre de fun.



La licence décédée de l'année

Je vais faire bref parce que la liste de ce qui ne va pas avec ce jeu est TEEEEEEEEEEEEEELLEMENT longue que je peux même pas être exhaustif. Techniquement et graphiquement, le jeu est à vomir (les arrières-plans pendant les combats, mais sérieusement), les villes sont vides, les routes sont vides, les personnages sont encore plus mauvais que dans Soleil & Lune (Nabil le déchet et Travis le trou de balle en tête), le post-game a atteint un néant encore plus profond que les jeux 3DS que ça en ait presque un exploit à applaudir parce que ça a pas du être facile. Un scénario qui n'existe tout simplement pas, un dirigisme poussé à l'extrême (parce que c'était tellement facile de se perdre dans toutes ces lignes droites, au secours). Cette génération ne m'a même pas fait reprendre la stratégie sur Showdown de manière concrète, j'ai rejoué deux-trois semaines et j'ai de nouveau lâché.

Game Freak a tenté de se justifier avec des mensonges, ce qui en dit long sur la crédibilité de la démarche. Que le budget limite certains aspects techniques et autres, je veux bien l'admettre. Que GF persiste à accentuer des choses que les joueurs n'ont pas aimé dans Soleil et Lune, c'est non. Et que Game Freak crache dans la bouche des joueurs, c'est doublement non. Et le coeur du problème, c'est que les fanboys ouvrent la bouche pour avaler le crachat avec délectation. Bon appétit si vous mangez pendant que vous lisez ça.

Et pour le fou rire, vous pouvez relire mon article de Février dernier ou je parlais de mes attentes pour la huitième génération, j'ai fait un carton plein: https://www.nintendo-master.com/blogs/jofe/articles/ce-que-j-attends-pour-la-8g-pokemon



Meilleur jeu de l'année

Voilà. Que dire de plus. Dans la liste de mes jeux favoris, il y a des jeux comme Zelda, Õkami, Xenoblade, Metroid Prime, God of War... qui figurent parmi les meilleurs jeux de leurs années respectives. À quel moment je peux prendre un jeu de 2019 et écrire "tu es un excellent jeu comme eux" ? Aucun parce que ce serait du mensonge. 2019 a été une année inintéressante. Poubelle !