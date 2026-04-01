Super Mario GALAXY, le film : en route vers le milliard

SUPER MARIO GALAXY, Le Film est sorti il y a tout juste deux mois et, aux Etats-Unis, il est déjà disponible à la vente sur Prime Vidéo et Apple TV.

Pour autant, le film continue son petit bonhomme de chemin dans les salles du cinéma du monde entier. D'après le compte X, Global Box Office, SUPER MARIO GALAXY, Le Film aurait récolté à ce jour, 991 millions de dollars dans le monde et il se pourrait bien que le week-end prochain, il franchisse le cap symbolique du milliard.

Si cela arrive, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sera le premier film de 2026 à franchir ce cap. Une vraie performance même si pour mémoire, le premier film a engrangé plus de 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

En attendant d'autres développements, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est visible au cinéma depuis le 1er avril . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Le film Mario GALAXY mérite-t-il toutes cces mauvaises critiques ?

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