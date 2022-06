Nintendo Switch : après de gros problèmes de connexion sur My Nintendo et l'eShop, Nintendo annonce que tout est rentré dans l'ordre

Si vous avez tenté de cous connecter hier à l'eShop de la Nintendo Switch ou même sur My Nintendo, entre 16H30 et 22H00 (heure de Paris) vous avez probablement rencontré des soucis avec de fréquentes déconnexions. On ne sait pas encore exactement ce qu'il s'est passé mais pendant plusieurs, il était impossible de télécharger quoique ce soit sur les serveurs de Nintendo. Cependant, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Retrouvez toutes les informations publiées par Nintendo ci-dessous ou sur la page Maintenance du site officiel de Nintendo.

My Nintendo Notre service en réseau a rencontré quelques problèmes techniques pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Il est de nouveau opérationnel. Nous vous présentons nos excuses pour les éventuels désagréments. Certains services de réseau Notre service en réseau a rencontré quelques problèmes techniques pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Il est de nouveau opérationnel. Nous vous présentons nos excuses pour les éventuels désagréments. Nintendo eShop Le service a été suspendu momentanément pendant la période indiquée pour des raisons de maintenance du serveur d'urgence. Il fonctionne à nouveau. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Date et heure À partir de samedi 4 juin 2022 à 16h30 - jusqu\'à samedi 4 juin 2022 à 21h36 (environ) Informations de maintenance en ligne/État opérationnel