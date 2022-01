Nouveau détail vaporeux découvert près de cinq ans après la sortie de Zelda Breath of The Wild

Que vous l'aimiez ou pas, que vous lui vous trouviez plein de défauts et lui préfériez Skyward Sword ou même The Wand of Gamelon, peu importe. Avec ou sans vous, The Legend of Zelda Breath of The Wild​ est une pièce maîtresse, un monument, une date dans l'histoire des jeux vidéo voire du divertissement tout court. Il ne s'agit pas de considérations personnelles. Il y a des œuvres comme ça qui s'imposent dans l'imaginaire collectif, en élevant le curseur et en redéfinissant les règles du jeu comme Citizen Kane d'Orson Welles ou, justement, La Règle du jeu de Jean Renoir au cinéma ou Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien ou, au hasard, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en littérature. On peut passer à côté mais il n'en reste pas moins qu'après eux, le monde n'est plus tout à fait le même...

Près de cinq ans après sa sortie, The Legend of Zelda Breath of The Wild​ reste un diamant étincelant dont l'éclat continue de fasciner et de déchaîner les passions. Régulièrement, le jeu se retrouve d'ailleurs en tête des tendances sur les réseaux sociaux grâce à des joueurs acharnés qui en cherchent le moindre secret mais aussi à grâce à des petits nouveaux et des petites nouvelles qui en découvrent les beautés. Ainsi, régulièrement le jeu fait la une de l'actualité à cause d'un record, d'un glitch, d'un exploit, d'une astuce...

Cette fois-ci, il s'agit d'un petit détail "vaporeux" que vous aviez peut-être remarqué sans y prêter vraiment attention et qu'un joueur vient de documenter. Lorsqu'il pleut à torrent, des mares se forment dans les plaines avant de s'évaporer au fil du temps... Rien de très extraordinaire me direz-vous... Mais c'est l'accumulation de ce genre de petits détails montrant à quel point le jeu a été pensé et soigné et le fait qu'on s'en émerveille encore près de cinq ans après la sortie du jeu qui, pour le coup, restent tout à fait extraordinaire. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch et Wii U depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

