Nintendo préparerait un film Metroid qui susciterait les convoitises de Sony et d'Universal Pictures

Après les succès au cinéma de Super Mario Bros. Le Film et de SUPER MARIO GALAXY, Le Film et alors que le tournage du film The Legend of ZELDA vient de se terminer, les licences Nintendo ont le vent en poupe à Hollywood. Et ce n'est sûrement qu'un début...

Si on en croit V Scooper, spécialisé dans les infos exclusives et les scoops liés au cinéma, Nintendo préparerait actuellement un film inspiré par Metroid et Sony et Universal Pictures seraient en concurrence pour en obtenir les droits.

V Scooper ajoute que Sony aurait des idées pour faire de ce film Metroid, un film horrifique (mais pas trop). En même temps, ça se tient puisque Metroid doit son inspiration à ALIEN de Ridley Scott.

​Dans le même temps, V Scooper indique aussi que Nintendo n'a pas renoncé à l'idée de faire un film d'animation Pikmin avec Illumination.

Evidemment, à ce stade, il ne s'agit que de rumeurs et en attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

VOIR AUSSI : un autre film d'animation Nintendo x Illumination prévu en 2028

,

Lire aussi :

Et aussi : Super Mario Galaxy le FILM mérite-t-il ce déferlement de mauvaises critiques ?

Et toujours: