Metroid, le film ? Son producteur en rêve

Avec Metroid Dread, de nombreux (jeunes) joueurs ont véritablement découvert la franchise Metroid, son univers et son héroïne, Samus Aran; une héroïne forte que certains aimeraient bien retrouver sur grand écran. Alors que Nintendo s'est associé au studio Illumination pour réaliser un film d'animation sur Super mario et peut-être même sur Donkey Kong, on peut se demander si tôt ou tard, d'autres licences auront droit au même traitement comme Zelda, ou justement, Metroid.

Lors d'une entrevue publiée par CNET, Yoshio Sakamoto, producteur de Metroid Dread et qui travaille sur la série depuis ses débuts s'est dit très intéressé par l'idée d'un film et qu'il espérait vraiment qu'un jour, ce film devienne réalité.

Adapter un jeu vidéo est toujours délicat car ce que l'on accepte dans un jeu, passe beaucoup moins dans un film... Cependant, aimeriez-vous retrouvez Metroid sur grand écran ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI ainsi que la revue de presse consacrée au jeu, LA. Retrouvez aussi notre test de la Nintendo Switch OLED, ICI.

Source : Cnet