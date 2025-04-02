Nintendo et Illumination sortiront un nouveau film d'animation en avril 2028

Depuis avril 2023 et la sortie de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo s'est officiellement lancé dans le cinéma. Cependant, avec la sortie, au début du mois , de SUPER MARIO GALAXY, Le Film il se pourrait que la société japonaise passe à la vitesse supérieure.

En effet, on sait déjà que dans un an , quasiment jour pour jour, on pourra découvrir The Legend of ZELDA sur grand écran mais il se pourrait bien qu'un autre film Nintendo débarque au cinéma, l'année suivant e.

C'est en tout cas ce qui semble être prévu sur le planning des films Universal à venir, publié sur le site web officiel d'Universal Espagne. Pas d'autres détails pour le moment, si ce n'est qu'il s'agit du troisième film d'animation d'Illumination et de Nintendo et qu'il sortirait donc, seulement deux ans après SUPER MARIO GALAXY, Le Film...

Alors que nous préparent Illumination et Nintendo ? On serait tenté de penser à un film Donkey Kong vu le caméo final du film SUPER MARIO GALAXY... Mais évidemment, il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir.

Dans tous les cas, si cela se confirme, on peut s'attendre dans un avenir proche, à retrouver un nouveau film Nintendo par an au cinéma, ce qui ne serait pas non plus très étonnant sachant que les jeux vidéo ont la côte actuellement à Hollywood avec de très nombreuses adaptations à venir, notamment Mortal Kombat II, Street Fighter, BioShock, Elden Ring ou encore Minecraft 2 (attendu en juillet 2027 ). Par ailleurs, des rumeurs évoquent la préparation d'un film Metroid et prises de vues réelles et d'un film d'animation Pikmin...

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

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