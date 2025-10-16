Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Zeraora fait son entrée dans le DLC Méga-Dimension - Tous les détails

Légendes Pokémon : Z-A est sorti le mois dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais, déjà, le mois prochain , vous pourrez découvrir une toute nouvelle histoire dans le DLC payant Méga-Dimension sera disponible en téléchargement payant dès le mois prochain ! Vous pourrez aussi y découvrir Méga-Zeraora, un Pokémon méga-évolué dont vous pouvez dès à présent avoir un aperçu sur cette page.

MÉGA-ZERAORA

On suppose que la Méga-Évolution l’a libéré des contraintes grâce auxquelles son corps contrôlait l’énergie électrique qu’il contient. Désormais, il peut ainsi déclencher des attaques surpuissantes capables d’anéantir d’un seul coup plusieurs adversaires alentour.

CATÉGORIE : Pokémon Vif Éclair

TYPE : Électrik

TAILLE : 1,5 m

POIDS : 44,5 kg

Coup de tonnerre ! Méga-Zeraora, un Pokémon méga-évolué récemment découvert, apparaîtra pour la première fois dans Méga-Dimension, le contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A. Découvrez la bande-annonce de présentation de l’incroyable Méga-Évolution du Pokémon Vif Éclair ! La Méga-Évolution a affranchi Méga-Zeraora des limites que son corps imposait à son énergie électrique. Désormais, il peut déclencher des attaques surpuissantes capables d’anéantir d’un coup plusieurs adversaires. Ajouter Méga-Zeraora à votre équipe pourra s’avérer difficile. Pendant que vous explorez Méga-Dimension, ouvrez l’œil pour trouver le moyen de rencontrer ce Pokémon fabuleux.

Pour rappel, Légendes POKEMON : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur l'eShop, le jeu est vendu à 59,99€ dans sa version Switch 1 et à 69,99€ dans sa Nintendo Switch 2 Edition + 29,99€ pour le DLC.

Notez que Mega-Dimension est un prolongement de l’intrigue principale de Légendes Pokémon : Z-A et que vous ne pourrez y accéder qu'une fois celle-ci terminée.

Source : Pokemon