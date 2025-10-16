Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Zeraora fait son entrée dans le DLC Méga-Dimension - Tous les détails
Légendes Pokémon : Z-A est sorti le mois dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais, déjà, le mois prochain, vous pourrez découvrir une toute nouvelle histoire dans le DLC payant Méga-Dimension sera disponible en téléchargement payant dès le mois prochain ! Vous pourrez aussi y découvrir Méga-Zeraora, un Pokémon méga-évolué dont vous pouvez dès à présent avoir un aperçu sur cette page.
On suppose que la Méga-Évolution l’a libéré des contraintes grâce auxquelles son corps contrôlait l’énergie électrique qu’il contient. Désormais, il peut ainsi déclencher des attaques surpuissantes capables d’anéantir d’un seul coup plusieurs adversaires alentour.
- CATÉGORIE : Pokémon Vif Éclair
- TYPE : Électrik
- TAILLE : 1,5 m
- POIDS : 44,5 kg
Coup de tonnerre ! Méga-Zeraora, un Pokémon méga-évolué récemment découvert, apparaîtra pour la première fois dans Méga-Dimension, le contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A. Découvrez la bande-annonce de présentation de l’incroyable Méga-Évolution du Pokémon Vif Éclair !
Ajouter Méga-Zeraora à votre équipe pourra s'avérer difficile. Pendant que vous explorez Méga-Dimension, ouvrez l'œil pour trouver le moyen de rencontrer ce Pokémon fabuleux.
Pour rappel, Légendes POKEMON : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur l'eShop, le jeu est vendu à 59,99€ dans sa version Switch 1 et à 69,99€ dans sa Nintendo Switch 2 Edition + 29,99€ pour le DLC.
Notez que Mega-Dimension est un prolongement de l’intrigue principale de Légendes Pokémon : Z-A et que vous ne pourrez y accéder qu'une fois celle-ci terminée.
