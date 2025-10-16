Légendes POKEMON : Z-A : toutes les notes et tous les tests sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Légendes POKEMON : Z-A est disponible et si, nous sommes globalement satisfait de ce nouvel opus, nous ne sommes à priori pas les seuls.
En effet, les tests publiés dans le monde entier sont plutôt positifs même si le titre n'apparait pas comme un "grand" Pokémon. Au moins, beaucoup de tests s'entendent sur le système de combat en temps réel qui redynamise la franchise en remettant un peu de tactique dans le jeu. Par contre, beaucoup de tests déplorent une nouvelle fois les visuels peu enthousiasmants et l'absence de doublage voix qui est presque anachronique pour un titre de cette ampleur. On espère qu'avec les jeux conçus pour la Nintendo Switch 2, la licence effectuera enfin une transformation complète.
Pour vous donner une petite idée de ce qui est dit ici ou là, retrouvez un florilège des tests et des notes attribuées au jeu dans notre revue de tests exclusive.
Nintendo-Master.com : 8,5/10 -
Si vous avez déjà été séduit par l’opus précédent, vous pouvez foncer sans hésiter sur Légendes Pokémon : Z-A.
Lire le test complet ICI
Notre revue de presse de Légendes POKEMON : Z-A
- VGC : 5/5 - "c'est le meilleur jeu Pokémon depuis des années.." - Lire le test complet ICI
- Screen Rant : 9/10 - "une approche amusante et originale de la formule de la série qui permet à Légendes Pokémon : ZA de se démarquer comme l'un des meilleurs opus à ce jour" - Lire le test complet ICI
- Games Radar+ : 8,5/10 - "offre une expérience Pokémon authentique grâce à son système de combat en temps réel inspiré des animés et à ses éléments de construction d'univers stimulants" - Lire le test complet ICI
- Puissance-Nintendo : 16/20 - "un jeu très dynamique, rythmé par des combats en temps réel explosifs." - Lire le test complet ICI
- Journal du Geek : 8/10 - "les développeurs ont pu laisser libre cours à leur imagination pour faire d’Illumis un immense terrain de jeu qui révolutionne la licence" - Lire le test complet ICI
- Jeuxvidéo.com : 15/20 - "Pour un jeu Pokémon, c’est un pas dans la bonne direction sans pour autant être la révolution." - Lire le test complet ICI
- Nintendo Life : 7/10 - "en condensant les choses à un seul endroit, il perd une partie de la magie Pokémon qu'Arceus et de nombreuses autres entrées ont réussi à amplifier" - Lire le test complet ICI
- Gamespot : 7/10 - "Pokémon Legends: ZA conclut en beauté l'ère Pokémon de la Switch 1" - Lire le test complet ICI
- Gamekult : 6/10 - "représente incontestablement l'apogée du fun ressentie par l'auteur de ces lignes dans la série depuis belle lurette. Mais cet intérêt s'effrite malheureusement avec le temps" - Lire le test complet ICI
- Eurogamer : 3/5 - "le concept est tellement bon qu'on ne peut s'empêcher d'être un peu frustré" - Lire le test complet ICI
Et voilà ! Notre petit tour d'horizon des tests du dernier titre Pokémon est terminé. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.
Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Lire aussi : Légendes Pokemon : Z-A - Comparaison Nintendo Switch Vs. Nintendo Switch 2
NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces
Et toujours :