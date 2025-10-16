Légendes POKEMON : Z-A : toutes les notes et tous les tests sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Légendes POKEMON : Z-A est disponible et si, nous sommes globalement satisfait de ce nouvel opus, nous ne sommes à priori pas les seuls.

En effet, les tests publiés dans le monde entier sont plutôt positifs même si le titre n'apparait pas comme un "grand" Pokémon. Au moins, beaucoup de tests s'entendent sur le système de combat en temps réel qui redynamise la franchise en remettant un peu de tactique dans le jeu. Par contre, beaucoup de tests déplorent une nouvelle fois les visuels peu enthousiasmants et l'absence de doublage voix qui est presque anachronique pour un titre de cette ampleur. On espère qu'avec les jeux conçus pour la Nintendo Switch 2, la licence effectuera enfin une transformation complète.

Pour vous donner une petite idée de ce qui est dit ici ou là, retrouvez un florilège des tests et des notes attribuées au jeu dans notre revue de tests exclusive.

Nintendo-Master.com : 8,5/10 -

Si vous avez déjà été séduit par l’opus précédent, vous pouvez foncer sans hésiter sur Légendes Pokémon : Z-A.

Et voilà ! Notre petit tour d'horizon des tests du dernier titre Pokémon est terminé. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

