Pokémon Legends: ZA : attention aux fuites et spoilers du nouveau Pokémon

Légendes Pokémon : Z-A débarque officiellement sur Switch et Switch 2 dans quelques jours.

Mais attention, certaines personnes ont déjà le jeu et ont commencé à inonder la toile d'infos plus ou moins importantes.

C'est toujours un problème avec les jeux très attendus donc méfiez-vous car les spoils sont déjà partout, notamment en ce qui concerne les Méga-Évolutions...

Nous n'en dirons pas plus et nous nous garderons bien de relayer le moindre spoil en provenance de ces datamines sauvages... De toute façon, le jeu arrive bientôt et ce qui nous importe surtout, c'est de savoir s'il est aussi sympa que ce que nous en avons pensé dans notre dernière preview (mais aussi lors de notre passage à la gamescom 2025).

En attendant de pouvoir le décovurir avec le jeu en main,, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont attendus le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Une nouvelle aventure ambitieuse à Illumis vous attend dans Légendes Pokémon : Z-A, qui fera son arrivée fin 2025 sur Nintendo Switch. Explorez la ville, découvrez ses secrets et combattez des Pokémon comme jamais auparavant ! Une immense ville lumineuse Un plan de réaménagement urbain est en cours à Illumis ! L'objectif : faire de la ville un espace qu'humains et Pokémon peuvent pleinement partager. Peu après votre arrivée, vous pourrez choisir qui parmi Germignon, Gruikui et Kaiminus sera votre partenaire Pokémon dans cette aventure. Ensemble, explorez les rues de cette vaste ville et visiter les zones sauvages, des habitats où se trouvent des Pokémon sauvages. Pour les attraper, visez avec soin et lancez une Poké Ball, ou bien affaiblissez-les en les combattant avec l'aide des Pokémon de votre équipe. De nouveaux combats dynamiques Pour la toute première fois, Dresseurs et Pokémon se déplacent ensemble et agissent en temps réel pendant les combats, où les Pokémon utilisent leurs capacités sur ordre de leur Dresseur. En plus des types de Pokémon, il y a de nouvelles mécaniques à prendre en compte durant les combats telles que saisir le bon moment pour utiliser une capacité ou changer de Pokémon, ainsi que le temps que prennent les capacités pour être lancées ou encore leur zone d'effet. Les Méga-Évolutions font leur retour ! À Illumis, les Pokémon peuvent atteindre un stade évolutif supplémentaire en méga-évoluant ! Lorsque la Gemme Sésame d'un Dresseur résonne avec la Méga-Gemme tenue par son Pokémon, ce dernier change non seulement de forme et de taille, mais il peut atteindra aussi de nouveaux niveaux de puissance qui peuvent inverser le cours des combats ! Explorez Illumis sur Nintendo Switch 2 Grâce à la puissance accrue de la Nintendo Switch 2, vous pouvez vivre des aventures à Illumis avec une résolution et une fréquence d'images améliorées.

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Et toujours :

Source : Ign