Légendes POKEMON : Z-A : moins de deux mois après sa sortie, le DLC MEGA-DIMENSION débarque déjà - Tous les détails

Légendes Pokémon : Z-A est sorti le 16 octobre dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et si vous en avez déjà fait le tour, sachez que le DLC Méga-Dimension sera disponible en téléchargement payant dès le mois prochain ! C'est assez inattendu mais la nouvelle histoire du contenu additionnel sera disponible à partir du 10 décembre 2025 . Pour cela, vous devrez vous acquitter de la somme de 29,99€ sachant que le DLC fonctionnera aussi bien sur la version Switch 1 du jeu que sur la version Switch 2.

Notez que Mega-Dimension est un prolongement de l’intrigue principale de Légendes Pokémon : Z-A et que vous ne pourrez y accéder qu'une fois celle-ci terminée.

En attendant qu'on découvre le DLC manette en main, retrouvez ci-dessous sa présentation et son trailer de lancement.

Découvrez Méga-Glaivodo et Méga-Éoko, ainsi que les nouvelles rencontres que vous ferez à Extra Illumis. Laissez-vous emporter par la nouvelle bande-annonce de Méga-Dimension, le contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A. Votre aventure à Illumis va bientôt prendre un nouveau tournant avec l’apparition de failles menant à un univers singulier, nommé Extra Illumis. La prudence est de mise dans cet endroit étrange, qui est peuplé de Pokémon dont le niveau extradimensionnel dépasse la limite normale de 100. Mais le jeu en vaut la chandelle : vous pourriez y croiser des Pokémon rares, ou des Pokémon méga-évolués encore jamais vus. Fort heureusement, vous forgerez des liens avec des individus qui sont là pour vous aider. Anya est une jeune fille mystérieuse qui se spécialise dans la confection d’excellents Donuts. Hoopa, le Pokémon fabuleux, peut manger ces Donuts pour ouvrir des passages vers l’extradimension. Cornélia est l’Héritière de la Méga-Évolution. Elle jouera un rôle utile au sein de la Team MZ pour vous aider à combattre la menace qui pèse sur Illumis. La bande-annonce vous offre aussi un aperçu de certains des nouveaux Pokémon méga-évolués, dont l’élégant Méga-Éoko et le redoutable Méga-Glaivodo. D’ailleurs, vous pouvez remporter une Glaivodite et faire méga-évoluer votre propre Glaivodo en grimpant dans les rangs des combats classés du Club de Combat Z-A.

Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension ajoutera une dimension extraordinaire à votre aventure à Illumis. Les précommandes sont déjà disponibles : préparez-vous à plonger dans l’extradimension !

Pour rappel, Légendes POKEMON : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur l'eShop, le jeu est vendu à 59,99€ dans sa version Switch 1 et à 69,99€ dans sa Nintendo Switch 2 Edition + 29,99€ , donc pour le DLC.

