Légendes Pokémon Z-A - Peut-on obtenir le Floette de A-Z ?

C'est le Pokémon qui avait fait tourner les têtes des fans de Pokémon X et Y sur Nintendo 3DS. Et pourtant, impossible de l'obtenir de manière légale à l'époque. Nous parlons bien entendu du Floette de A-Z, ce petit Pokémon de type Fée avec sa fleur si particulière. Alors que A-Z et son Floette sont de retour dans Légendes Pokémon Z-A, une question brule les lèvres des collectionneurs : est-ce que cette fois-ci nous pourrons le récupérer ?

La bonne nouvelle, c'est que oui, il est en effet possible de l'obtenir. Par contre il va se mériter et vous demander d'enchaîner un bon nombre de combats. Nous vous laissons ci-dessous le guide pour réussir obtenir ce Pokémon aux statistiques plus qu'intéressantes. Et rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de le débloquer pour compléter le Pokédex à 100% :