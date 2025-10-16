Légendes POKEMON : Z-A : les fans buguent sur les dialogues étranges et WTF des PNJ - Capturez-les tous !
Légendes POKEMON : Z-A est enfin disponible et c'est clairement un jeu amusant (et même un coup de cœur pour notre GG) notamment grâce à son nouveau système de combat en temps réel.
Par contre, visuellement, il ne faut pas s'attendre à une révolution, et il n'y a toujours pas de dialogues parlés... C'est dommage surtout que les PNJ du jeu ont pas mal de choses à dire et, parfois, c'est d'ailleurs assez étonnant et même carrément WTF.
Tellement que certains joueurs s'amusent à capturer tous les dialogues les plus étranges et WTF du jeu, ce qui devient carrément un jeu dans le jeu. Et certains disent même que c'est plus amusant que de capturer les Pokémon...
Retrouvez ci-dessous la traduction FR de quelques dialogues en anglais, vus sur le net. Enjoy
- Mon partenaire me mord les fesses quand nous perdons des batailles.
- Va où tu veux, meurs où tu dois
- Pour les attaques de type Eau, pensez-vous que les Pokémon utilisent leur sueur ? Ou d'autres fluides corporels ?
- Parfois, j'ai juste envie de tout faire exploser
- Pensez-vous que nous gagnerions toutes nos batailles si nous demandions des instructions à l’IA ?
- Si je reste caché, peut-être que les clients arrêteront de m'appeler
- Je dois gagner pour découvrir ce que signifiait « Non, tu n'es pas le bon ! »
- Tout ce qui vit doit mourir. C'est une règle immuable, et s'en écarter ne peut qu'apporter de la souffrance.
- Tu as des conseils pour sortir discrètement tard le soir ?
- J'en ai marre de cette vie ! Je veux juste sentir l'odeur des Pokémon
- Je me sens seul quand je dors sans personne pendant mes voyages, alors je laisse toujours mon partenaire sortir de sa Poké Ball. (NB: le "partenaire", c'est Sepiatroce)
- Je deviens un peu nerveux chaque fois que je vois un flic se promener dans les parages.
- Si je suis contrarié, serrer un peu la Poké Ball de mon partenaire m'aide un peu.
- Pourrions-nous nous en tirer en facturant 100 000 $ pour une tasse de café ?
- Il y a tellement de bancs à Illumis, j'aimerais m'asseoir sur chacun d'entre eux
- Je dois me dépêcher de rentrer chez moi pour essuyer la sueur de mon Pokémon
- Ils m'ont pendu tous les trois et m'ont laissé là, mais j'aurais aimé qu'ils fassent preuve d'un peu de pitié.
- Les yeux, vise les yeux ! » Ce furent les derniers mots de mon frère…
- j'ai oublié ce que j'ai appris à l'école mais je me souviens des noms de tous les Pokémon
- Tu es un gars qui sait apprécier sa salade.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Légendes POKEMON : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Tout ce que vous voulez savoir sur Légendes POKEMON : Z-A sans oser le demander est dans notre test complet ICI
