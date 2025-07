Légendes Pokémon : Z-A s'offre un nouveau trailer dédié à la Nintendo Switch 2 Édition

C'était l'ultime annonce du Pokémon Presents de ce mardi 22 juillet : un nouveau trailer pour Légendes Pokémon : Z-A. L'occasion d'en apprendre davantage sur les conditions d'arrivée de notre héros à Illumis, le groupe qu'il va rejoindre pour tenter d'améliorer la ville, et bien sûr les ennemis et difficultés que l'on rencontrera le long de notre aventure. Outre la capture de Pokémon le jour et les combats dans le Royale Z-A la nuit, vous devrez également enquêter sur un mystérieux phénomène, la Méga-Évolution Férox, qui permet à des Pokémon de Méga-Évoluer sans Dresseurs, les rendant totalement hors de contrôles.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A est attendu pour le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et pour les premiers acheteurs, un Tarsal tenant une Gardevoirite sera distribué en cadeau jusqu'au 28 février 2026.