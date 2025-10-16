Légendes Pokémon : Z-A - Un nouveau Pokémon Chromatique à récupérer en jeu

Si vous avez déjà joué à Légendes Pokémon : Arceus, vous savez surement que dans la première zone du jeu un cadeau était présent en fouillant cette dernière, à savoir un magnifique Ponyta Chromatique. Pour Légendes Pokémon : Z-A, les développeurs ont récidivé en offrant d'office un Pokémon Chromatique via les quêtes annexes

Une fois ces dernières débloquées, il vous suffira de vous rendre à proximité de la Zone Sauvage N°1 pour chercher une jeune femme à la recherche d'un Wattouat Chromatique. Une fois la quête enclenchée, il vous suffira de monter sur les toits de la Zone Sauvage pour déclencher la cinématique de rencontre, et enfin tenter de capturer la créature. Pensez à sauvegarder avant de tenter la capture !

Pour rappel, concernant la chasse aux Chromatiques dans cet opus, les Pokémon Chromatiques émettent un bruitage caractéristique et ont une icône d'étoile à côté de leur nom qui vous permettent de les différencier. À la différence des opus précédents, une fois apparus ils restent fixes tant que vous ne les avez pas attrapé ou mis en fuite. Donc nous vous conseillons de sauvegarder dès que vous en croisez un, et de relancer votre sauvegarde si la capture échoue !