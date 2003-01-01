LEGO ZELDA : l'ensemble Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 bientôt officiellement retiré de la vente

Si vous êtes fan de la Legend, peut-être avez-vous déjà craqué pour cet ensemble en LEGO permettant de construire le Vénérable Arbre Mojo en version Ocarina of Time ou en version Breath of The Wild.

Ce set 18+ impressionnant comportant 2500 pièces , quatre minifigs et une foule de petits détails n'est cependant pas à la portée de toutes les bourses puisqu'il coûte près de 300€ ! Et cela ne risque pas de s'arranger avec le temps puisqu'on découvre sur le site LEGO officiel que l'ensemble Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) sera bientôt retiré de la vente.

Ce retrait n'est pas très étonnant. Régulièrement, le groupe LEGO supprime des références de son catalogue pour les remplacer par d'autres, ce qui permet aussi à certains ensembles de prendre de la valeur avec le temps.

On ne sait pas exactement quand l'ensemble Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 sera retiré du marché officiel mais s'il vous fait de l'oeil, c'est probablement le moment de sauter le pas avant de le retrouver à des prix encore plus prohibitifs sur le marché de l'occasion.

Retrouvez cci-dessous quelques images et une présentation de l'ensemble Vénérable Arbre Mojo 2-en-1.

Voici comment le set LEGO® The Legend of Zelda™ a été conçu Lancés pour la première fois en 1986 par Nintendo, qui a également développé Super Mario™, les jeux The Legend of Zelda™ ont conquis le cœur de millions de joueurs du monde entier. Et depuis un bon moment, les amateurs de sets LEGO® se demandent quand Link, la princesse Zelda et le monde d'Hyrule apparaîtront sous forme de briques LEGO. L’attente est désormais terminée ! Le tout premier set LEGO The Legend of Zelda est arrivé. Pour connaître les détails de sa création, nous avons rencontré les designers Wes Talbott et Austin William Carlson, tous deux fans de The Legend of Zelda. Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 Prix : 299,99 € Âges : 18+ Nombre de pièces : 2500 Figurines : 4 Un processus de recherche qui a pris des années « J’ai découvert Zelda avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time et j’ai tout de suite eu un coup de cœur ! » raconte Wes. « Depuis, j’ai joué à tous les jeux de base et les ai tous terminés. » The Legend of Zelda: Ocarina of Time a été lancé sur la console Nintendo 64 et est devenu l’un des jeux les plus populaires à ce jour. Austin y a également joué et est resté fidèle à la saga depuis. « C'est une histoire intemporelle », déclare Austin en donnant son avis sur la fascination de ces jeux. « Cet univers nous est si familier qu'il peut être revisité de multiples façons. C'est ce qui fait que chaque histoire et chaque expérience de jeu sont uniques, tout en étant familières et agréables. Voilà pourquoi je reviens toujours au royaume d'Hyrule. » Le choix de notre personnage principal Ainsi, lorsque le groupe LEGO a commencé à travailler sur un set inspiré de The Legend of Zelda, il était évident que Wes et Austin étaient prêts à entreprendre cette quête. Mais il était difficile de choisir exactement l'élément d'Hyrule que ce set devait présenter. Après tout, jusqu'à présent, il y a eu plus de 20 jeux, chacun présentant de nombreuses possibilités intéressantes. En collaboration avec Nintendo, il a été décidé qu'un set du Vénérable arbre Mojo 2-en-1 serait le sujet idéal. « Le Vénérable arbre Mojo est grand et magnifique, en plus d'être un personnage récurrent, ce qui était important pour moi », explique Wes. Le Vénérable arbre Mojo est apparu dans tellement de jeux The Legend of Zelda, d’abord dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, puis dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De nombreux détails sont soigneusement dissimulés dans le set, des champignons et radis jusqu'au Bouclier Hylien et à l'Épée de Légende. Tandis que Wes cherchait à intégrer chaque détail possible dans le set, Austin s'est occupé de la conception des minifigurines. Un héros légendaire et une princesse pleine de sagesse « Je me suis surtout demandé comment nous pouvions offrir quelque chose d'unique et de spécial que personne d'autre ne pouvait proposer. Et la réponse était simple et évidente : par la construction ! », explique Austin. Mais avec autant de tenues et d'armures, comment choisir celles que l'on veut inclure ? Il s'avère qu'il faut collaborer avec les experts du jeu. « Nous avons travaillé avec l'équipe Nintendo », poursuit Wes. « En élaborant le concept avec eux, nous avons vraiment eu l'impression de créer le mélange parfait entre The Legend of Zelda et les briques LEGO ! » À propos du lancement du jeu, Eiji Aonuma, producteur de la saga The Legend of Zelda chez Nintendo Co, Ltd, a déclaré : « Je suis vraiment ravi que The Legend of Zelda rejoigne l'univers des briques LEGO, qui a stimulé les élans créatifs de nombreuses personnes de tous âges. Le Vénérable arbre Mojo est le premier élément de The Legend of Zelda que nous voulions représenter avec des briques LEGO. Ce set permet de construire deux versions différentes de l'arbre Mojo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec des caractéristiques uniques qui correspondent parfaitement à la nature de la saga. J'ai hâte que tout le monde ait la chance de construire cette partie du monde de The Legend of Zelda de ses propres mains. » Un set légendaire pour les fans d'hier et d'aujourd'hui Que la saga vous rappelle vos premières expériences de jeu ou que vous découvriez la richesse des jeux aux multiples possibilités, ce set a été conçu avec amour par des fans passionnés et il regorge de détails que vous allez adorer. Il a peut-être mis du temps à voir le jour, mais nous sommes certains que vous conviendrez que l'attente du set LEGO The Legend of Zelda Vénérable arbre Mojo 2-en-1 en valait la peine.



Pour mémoire, si le Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 est le premier ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA, depuis un autre set baptisé Le combat final est sorti. Pour avoir tous les détails sur cet ensemble disponible au prix de 119,99€, retrouvez notre news spéciale.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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