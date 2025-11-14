Inazuma Eleven: Victory Road cartonne dès sa première semaine

On peut dire qu'il était attendu mais finalement il est là. INAZUMA ELEVEN: Victory Road est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais aussi (et c'est une première pour la série) sur PC, PS4, PS5, XBOX SERIES.

Et si on se demandait comment les fans allait réagir (et, même tout simplement, s'ils étaient toujours là), Level 5 vient de lever les doutes en annonçant fièrement qu'en sept jours, s'était déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires.

#Inazuma Eleven : La route vers la victoire des héros Les ventes mondiales ont dépassé les 500 000 exemplaires ! Continuez à profiter de votre Inazuma Eleven personnel avec de nouvelles histoires et un voyage à travers toute l'histoire d'Inazuma Eleven !

Nous ne disposons pas des ventes précises par plateformes mais en ce moment, le jeu est numéro un du classement des meilleures ventes de jeux sur l'eShop de la Switch et de la Switch 2.

Il semble que Level 5 ait droit à un nouveau succès, après celui de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, alors même qu'on ne peut pas dire que le studio ait fait une grande campagne de promotion...

Dans tous els cas, c'est de bon augure pour les prochains jeux du studio, DECAPOLICE, Holy Horror Mansion, Inazuma Eleven RE (prévu en 2026 sur toutes les plateformes) et Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur (dont la sortie est désormais prévue en 2026 , en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2).

Ô nuages brumeux, que l'éclair d'INAZUMA tranche le ciel ! Le dernier épisode de la série de football RPG hyperdimensionnelle « Inazuma Eleven » est enfin là ! Une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste, plus de 5 200 joueurs à récupérer et entraîner, ainsi qu'un mode compétitif intense ; vous trouverez toujours des moyens de vous amuser ! Mode Histoire Cette nouvelle histoire se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Alors qu'il cherche un monde sans football, le protagoniste Destin Billows s'inscrit au collège Nagumohara. Pendant ce temps, dans le prestigieux collège Raimon - connu pour avoir l'équipe la plus forte du championnat national - apparaît une « bête de foot » nommé Harper Evans. Quand le chemin de ces deux garçons se croise, c'est le début d'une grande histoire...

Mode Chronique Une liste de plus de 5 200 joueurs des opus précédents de la série ! Revivez des matchs passés d'Inazuma Eleven avec Victorio, le garçon venu du futur. Affrontez différentes équipes, récoltez et entraînez des joueurs pour constituer votre équipe de rêve ultime !

Systèmes de football de nouvelle génération Jouez le jeu à votre façon, en prenant directement le contrôle en « mode manuel » ou en guidant stratégiquement votre équipe en « mode commandement ! » Le mode commandement vous laisse diriger les joueurs grâce à tout un tas d'apports tactiques, ce qui permet à chacun d'aisément apprécier un match ! Trouvez le style qui vous convient, plongez au cœur de l'action et déclenchez des mouvements spéciaux à couper le souffle pour garantir la victoire !

Station du lien Arrangez librement des objets nostalgiques de la série Inazuma Eleven pour créer votre propre « Ville du lien ! » Personnalisez votre avatar, invitez des amis et amusez-vous en partageant et en jouant aux matchs ensemble ! Votre avatar personnalisé peut aussi être utilisé lors des matchs !

L'expérience animée ultime, offerte par MAPPA Les scènes animée du jeu ont été faites en coopération avec le studio d'animation MAPPA ! Maintenant que l'anime a atteint une longévité jamais vue dans l'histoire de la série, l'intensité de l'histoire va atteindre de nouveaux sommets.



